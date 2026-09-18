Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el encuentro entre Rayados y Cruz Azul en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. Es un partido de suma importancia, ya que estamos entrando a la mitad del campeonato y los regios se encuentran fuera de los puestos de Liguilla, mientras el actual campeón quiere mantenerse entre los cuatro primeros.



Pese a haber invertido mucho capital con los fichajes del uruguayo Diego Rossi, el belga Hugo Cuypers, Orbelín Pineda y el técnico argentino Matías Almeyda, el club sigue dejando muchas dudas, ya que no ha encontrado la regularidad esperada, por lo que deben tener un gran cierre si quieren luchar por el título.



La Máquina se metió de repente en una mala racha, pero ya logró salir de ahí. El técnico Joel Huiqui sigue contando con la confianza de la directiva y sus mismos jugadores, los cuales se sienten cómodo con su mandato. En la semana disputaron el Campeones Cup contra el Inter Miami de la MLS, sin embargo, han dado vuelta a la página para enfocarse al cien por ciento en el torneo local.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

El posible once de Rayados vs Cruz Azul

Lucas Ocampos | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Esteban Andrada – La opinión está muy dividida. Hay quienes están contentos que el argentino le quitara la titularidad a Luis Cárdenas, sin embargo, están los que critican las condiciones de La Sabandija, a quien no ven con los argumentos suficientes para ser el inicial.

Defensa: Víctor Guzmán – Matías Almeyda tiene plena confianza en El Toro, quien se ha vuelto titular inamovible en este semestre. Sus buenas actuaciones han comenzado a rumorar que podría volver a la selección mexicana.

Defensa: Stefan Medina – Una vez más Carlos Salcedo sufrió una molestia muscular que lo hizo salir antes de tiempo del Clásico Regio. Debido a esto, el cuerpo técnico apostaría por la experiencia y veteranía del capitán colombiano.

Lateral izquierdo: Luis Reyes – Con la expulsión de Gerardo Arteaga y la duda de Alonso Aceves, que sigue trabajando por separado gracias a su lesión de tobillo, El Hueso apunta para ser el elegido.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – En el Clásico Regio, el defensa disputó 76 minutos. No tuvo la mejor movilidad ni piso tanto el área rival, mas no se ve factible que quede fuera del esquema.

Mediocentro: Orbelín Pineda – Durante el Clásico Regio, El Magito tuvo el mayor número de pases con 84, sin embargo, le faltó hacer más para marcar la diferencia. Apenas tuvo dos disparos a arco, pero sobresalió a la hora de recuperar la posesión al robar diez veces.

Mediocentro: Óliver Torres – El Pelado ya demostró que puede jugar perfectamente sin un contención natural, apostando por la dupla del español y Orbelín. En el Clásico Regio hizo seis acciones defensivas y ocho recuperaciones.

Mediapunta: Diego Rossi – El uruguayo ya lo dijo, no se sienten preocupados ni en crisis porque siguen trabajando para lograr su máximo potencial. Fue pintado de amarillo en el Clásico Regio.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – Aunque no hubo goles contra Tigres, el argentino tuvo el mayor número de disparos al arco con cuatro. Apoyó bastante en el tema defensivo al registrar seis recuperaciones.

Extremo derecho: Jesús Corona – El Tecatito sigue mostrando a la afición que está viviendo un nuevo aire a sus 33 años. La fecha pasada tuvo el mayor número de ocasiones creadas con tres. Del mismo modo, el canterano regio destacó con el mayor número de regates con tres.

Delantero: Hugo Cuypers – Tal como ha sido la gran parte del campeonato, el belga será el que comande el ataque. Por ahora, el ‘9’ lleva tres partidos consecutivos sin poder convertir, lo cual debe ser una carga muy pesada.

Matías Almeyda | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Rayados (4-2-3-1)



Portero: Esteban Andrada

Defensas: ‘Hueso’ Reyes, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Rica Chávez

Mediocampistas: Orbelín Pineda, Óliver Torres, Diego Rossi

Delanteros: ‘Tecatito’ Corona, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos

El posible once de Cruz Azul vs Monterrey

Chiquete Orozco | Hector Vivas/GettyImages

Portero: Kevin Mier – Una vez más estuvo a nada de convertirse en el villano de Clásico Joven al permitir un tanto con un rebote innecesario. Tal parece que no puede dar seguridad al cien por ciento en duelos de vital importancia.

Defensa: Gonzalo Piovi – El argentino regresó la jornada pasada disputando poco más de diez minutos reemplazando a Amaury García. Este último podría quedar fuera para devolverle su sitio al sudamericano.

Defensa: Willer Ditta – Tampoco tuvo un juego destacado en el Clásico Joven, sin embargo, es la piedra angular en la zaga central. El colombiano podría competir físicamente contra cualquiera de los ofensivos regios.

Defensa: Chiquete Orozco – El canterano rojiblanco logró uno de los tantos del Clásico Joven, sumado a ello fue uno de los elementos que más acciones defensivas realizó con nueve.

Lateral izquierdo: Omar Campos – Pese a la incorporación de Ralph Orquín, es casi un hecho que el ex LAFC seguirá siendo el titular de la zona. Durante el Clásico Joven le faltó tener mayor movilidad para acercarse al área rival.

Lateral derecho: Jeremy Márquez – Se trajo a Alan Mozo para competirle en el puesto, sin embargo, el canterano rojinegro ya demostró que puede con el papel. Tuvo gran movimiento a lo largo del carril derecho logrando siete recuperaciones.

Pivote: Erik Lira – Aun cuando vio frustrado su sueño de llegar al AS Mónaco de Francia, el capitán dejó en claro que no hay tiempo para lamentaciones. Se encargó de abrir el camino de la victoria en el Clásico Joven, aparte brindo una asistencia en el cuarto tanto.

Mediocentro: Agustín Palavecino – Del mismo modo, el argentino haría dupla con el capitán celeste en el mediocampo para colocar balones al más adelantado. El ex del Necaxa fue uno de los que más tiros hizo en el Clásico Joven con cuatro.

Interior izquierdo: Charly Rodríguez – A Joel Huiqui le debe alegrar tener un elemento con las condiciones del mundialista porque puede desempeñar un gran número de funciones. Ante los emplumados tuvo el mayor número de ocasiones creadas con siete. De nuevo estará por detrás del ‘9’ recargado a la izquierda.

Interior derecho: José Paradela – A veces se menciona que el argentino está apagado y que no mantiene su nivel, pero cuando menos lo esperan aparece. Provocó un penal contra los americanistas, además fue el cruzazulino más sobresaliente con un gol, dos asistencias y cuatro oportunidades creadas.

Delantero: Nico Ibáñez – Tal parece que el argentino ya le ganó la carrera al Toro Fernández y al nigeriano Cristian Ebere, ya que es el titular habitual. Lamentablemente para el atacante, falló un penal contra el América.

Erik Lira | Hector Vivas/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (5-4-1)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Chiquete Orozco, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez

Mediocampistas: Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela

Delantero: Nico Ibáñez

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