Las posibles alineaciones titulares para el partido Sudáfrica vs Canadá

La primera llave confirmada para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 fue la de Sudáfrica contra Canadá, enfrentamiento entre los segundos lugares del Grupo A y el Grupo B. Contra todo pronóstico, los Bafana Bafana lograron colocarse en el segundo sitio de su sector para superar por primera vez en su historia la Fase de Grupos, algo que también llevan a cabo por primera vez los Canucks, quienes con su papel de anfitrión no decepcionaron.

MATCHUP CONFIRMED!



Canada will take on South Africa in Los Angeles on June 28 in the Round of 32! 🇨🇦🇿🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L87fjLI0bZ — TSN (@TSN_Sports) June 25, 2026

Ambos tuvieron un camino muy similar en la primera fase, ya que firmaron una victoria, un empate y una derrota. La buena noticia para las dos selecciones es que recuperan elementos. En el caso de los sudafricanos, tienen de vuelta a los suspendidos Teboho Mokoena y Themba Zwane. Con respecto a los canadienses, el técnico estadounidense Jesse Marsch adelantó que tanto Alphonso Davies como Moïse Bombito podrían ir de inicio, llamando la atención el caso del primero, ya que el lateral y capitán del equipo no ha debutado en la Copa del Mundo.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambas escuadras:

El posible once de Sudáfrica

Ronwen Williams | Luke Hales/GettyImages

Portero: Ronwen Williams – El capitán del equipo y una figura muy querida por la afición. Sabiendo la necesidad de tener un triunfo para calificar, se mostró como el mejor elemento de su equipo siendo el mejor calificado tras dos buenas atajadas.

Defensa: Mbekezeli Mbozaki – Con apenas 20 años ha recibido la confianza del técnico belga Hugo Broos. El elemento del Chicago Fire de la MLS ha sido titular en todo el torneo, destacando en el último juego al haber tenido el mayor número de acciones defensivas con 15.

Defensa: Ime Okon – Desde el Hannover 96 de Alemania está el futbolista de 22 años que ha sido el encargado de conformar la zaga central en todos los juegos. Se ha mostrado recio en la parte baja ganando varios de los duelos mano a mano.

Lateral izquierdo: Aubrey Modiba – A diferencia de los dos jóvenes de la zaga, el hombre de Mamelodi Sundowns tiene 30 años y no estuvo muy libre para unirse al frente debido al ataque constante de los surcoreanos.

Lateral derecho: Khuliso Mudau – Del mismo modo que sus compañeros, ha tenido participación en todos los duelos de la Fase de Grupos. Estuvo mayormente amarrado en su zona sin poder sumarse al ataque, algo en lo que deberá trabajar.

Pivote: Teboho Mokoena – Tras cumplir su suspensión, se espera que el mediocampista regrese a la titularidad, ya que fue el mejor del equipo en la segunda jornada, siendo precisamente el encargado de marcar desde el manchón penal.

Mediocentro: Thalente Mbatha – Otro que ha sido inamovible en el once titular ya que tiene gran sentido de la recuperación, siendo a veces el encargado de llevar a cabo el trabajo sucio.

Mediocentro: Yaya Sithole – Pese a haberse ido expulsado en la primera fecha, el cuerpo técnico le devolvió la titularidad contra Corea del Sur, ya que es el que tiene mayor movilidad en el mediocampo, siendo también una verdadera máquina para la recuperación.

Extremo izquierdo: Relebohile Mofokeng – Contra los surcoreanos jugó como mediapunta, pero ahora volvería a su rol principal. Como ocurrió en los pasados duelos luce complicado que pueda tener libertad para desarrollarse porque estaría enfocado en ayudar a defender.

Extremo derecho: Thapelo Maseko – El héroe que ayudó al seleccionado sudafricano a hacer historia. Supo escabullirse bien en el área rival y probó en ocasiones el disparo de larga distancia, lo que le funcionó para poner el único tanto contra los asiáticos.

Delantero: Evidence Makgopa – Al frente del ataque estaría el elemento del Orlando Pirates, que ha sido inicial en todo el certamen. Aun cuando es el ‘9’ ha tenido que retrasarse mucho para auxiliar en la recuperación.

Thapelo Maseko festeja con sus compañeros | Carl Recine/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Sudáfrica (4-3-3)



Portero: Williams (C)

Defensas: Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba

Mediocampistas: Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Yaya Sithole

Delanteros: Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Evidence Makgopa

El posible once de Canadá

Stephen Eustaquio | Emilee Chinn/GettyImages

Portero: Maxime Crépeau – Contra Suiza cometió un error que ocasionó un gol. Pese a esto, el veterano de 32 años se mantendría como titular, pero tendría que trabajar en lo mental para evitar los nervios en la ronda de eliminación directa.

Defensa: Derek Cornelius – Ha sido uno de los fijos en toda la Fase de Grupos. Suele ganar los duelos aéreos, pero tal como el cancerbero, cometió una falla que costó un tanto en contra al no saber cómo despejar adecuadamente una pelota botando.

Defensa: Luc De Fougerolles – Si bien el técnico expresó que Moïse Bombito podía aparecer de arranque, el nacido en Londres podría quedarse en el once titular porque ha estado en todos los compromisos, contando con buena salida.

Lateral izquierdo: Richie Laryea – Con la poca certeza de si Alphonso Davies está o no al cien por ciento, el cuerpo técnico es posible que lo deje en el banquillo como caso de emergencia si las cosas se ponen feas. Por eso, el del Toronto FC estaría de nuevo en dicho carril.

Lateral derecho: Alistair Johnston – Gracias a que también puede desempeñarse como interior, no tiene ningún problema para lanzarse a la ofensiva. Como se espera a una Sudáfrica algo defensiva, tendría más oportunidades de pisar el área contraria.

Mediocentro: Nathan-Dylan Saliba – El técnico ha aceptado que la ausencia de Ismaël Kone por lesión le ha causado mucho daño al equipo, sin embargo, en los últimos juegos el hombre del Anderlecht de Bélgica se ha visto en gran forma, poniendo hasta ahora dos asistencias y un gol.

Mediocentro: Stephen Eustaquio – El representante del LAFC de la MLS vino desde el banquillo en la última fecha, pero había sido inicial, lo que ocurriría otra vez. Sabe organizar muy bien a través de su buena visión de campo y excelente distribución.

Interior izquierdo: Ali Ahmed – El del Norwich City de Inglaterra también ha dicho presente en toda la primera ronda. No tuvo mucho contacto con la pelota contra Suiza, algo que podría cambiar al tener un equipo que apuesta más por el contragolpe.

Interior derecho: Tajon Buchanan – El del Villarreal de España es otro inamovible gracias a que es una especie de comodín que puede jugar por toda la banda o en el ataque gracias a que sabe manejar ambos perfiles.

Delantero: Jonathan David – El romperredes del Olympique de Lyon de Francia se rifó con un ‘hat-trick’ contra Qatar, algo que sin duda le elevó el ánimo. El ambidiestro tiene labor de sacrificio ya que puede dejar su posición para poder comenzar el ataque desde fuera del área.

Delantero: Cyle Larin – El atacante del Southampton de Inglaterra lleva dos anotaciones en el torneo, esperando sumar un tercero. Podrían apostar para buscarlo a través del juego aéreo, aunque también cuenta con la facilidad de saber desplazarse por el extremo izquierdo.

Jonathan David, Tajon Buchanan, Cyle Larin | Fran Santiago/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Canadá (4-4-2-)



Portero: Maxime Crépeau

Defensas: Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea

Mediocampistas: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed

Delanteros: Jonathan David, Cyle Larin