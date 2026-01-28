Las posiciones que debe de reforzar el América en el cierre del mercado de fichajes – rankeadas

Las manecillas del reloj siguen avanzando y al América se le está acabando el tiempo para poder fichar en este Clausura 2026, de la Liga MX. Luego de la incorporación del brasileño Rodrigo Dourado, el arquero Fernando Tapia y Aarón Mejía, ya sabemos que en Coapa si quieren realizar más contrataciones, pero no han podido concretarlas.



Dentro del Nido hay un cierto caos porque se reveló un fuerte conflicto entre el cuerpo técnico encabezad por el técnico brasileño André Jardine con el director deportivo, Diego Ramírez, quien no ha podido cerrar los fichajes. A eso le sumamos los hombres que no entran en planes a los cuales no les han podido hallar acomodo para liberar plazas de extranjeros y el tema de las lesiones, con Israel Reyes siendo el último en unirse a esa lista.



De cualquier forma, en SI te dejamos las posiciones que debe de reforzar el Ave en el cierre del mercado de fichajes, rankeadas.

5. Lateral izquierda

Cristian Borja | Hector Vivas/GettyImages

Jardine parece estar completamente casado con el colombiano Cristian Borja, pues no suelta la titularidad aun cuando Ralph Orquín volvió al Nido tras su préstamo con Juárez, donde hizo muy bien las cosas.



Incluso se especuló que Cristian ‘Chicote’ Calderón podría retornar del Necaxa para generar competencia, sin embargo, el cafetalero sigue siendo el número uno.



Debido a ello, en el Fútbol de Estufa se arrojaron nombres como el uruguayo Juan Sanabria del San Luis y Daniel Aceves de Monterrey.

4. Extremo derecho

Alejandro Zendejas | Jam Media/GettyImages

Algo que debe preocupar al cuerpo técnico es que si Alex Zendejas sigue quedando fuera de circulación, no hay otros hombres con sus mismas cualidades para hacer daño por ese costado pese a que se pueda colocar ahí al francés Allan-Saint Maximin, al uruguayo Brian Rodríguez, Isaías Violante, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre, aunque ninguno tiene el mismo impacto que el seleccionado de los Estados Unidos.



No sonaron rumores para llenar esa posición.

3. Lateral derecha

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

Si bien Israel Reyes puede llenar bien esa posición, es más utilizado como zaguero central y ahora, lamentablemente, no se sabe cuánto tiempo estará fuera de circulación por su lesión, tal como ocurrió con Dagoberto Espinoza, el titular en la lateral el semestre anterior.



Kevin Álvarez tuvo un bajón increíble y se habló de su posible baja y un ultimátum, pero al final siguió en el equipo. Aarón Mejía llegó desde Xolos para esa zona, mas difícilmente recibirá confianza de cuerpo técnico.



La realidad es que se necesita alguien con argumentos sólidos para poder acompañar desde atrás al mexicoamericano Alejandro Zendejas.



No ha llegado nadie aun cuando se habló de Brian García del Pachuca y el mexicoamericano Julián Araujo, que ahora firmó con el Celtic de Escocia.

2. Mediocentro ofensivo

Alexis Gutiérrez | Hector Vivas/GettyImages

La obsesión de Jardine es tener alguien que funja como ‘10’, una tarea que tenía hasta hace poco el chileno Diego Valdés. Otros que pueden asumir ese papel son el español Álvaro Fidalgo y Érick Sánchez, pero el estratega quiere otras condiciones en su hombre creativo, algo que tampoco le brinda Alexis Gutiérrez, por eso está pidiendo se meta el acelerador para cerrar al brasileño Raphael Veiga del Palmeiras de Brasil.



Hasta hace poco se decía que el plan B era el brasileño Mauricio Magalhaes, también del Verdao, mientras el plan C era el argentino Bruno Zapelli del Athletico Paranaense de Brasil, sin que se haya vuelto a tomar el tema porque la prioridad es Veiga.



Kevin Castañeda de Xolos y Ricardo 'Canelo' Angulo de Toluca fueron opciones, pero en Coapa recibieron un contundente no.

1. Centro Delantero

Raúl Zúñiga | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Sin duda alguna lo que más urge en estos instantes es un ‘9’, ya que luego de tres jornadas disputadas, el América es el único equipo que no ha podido perforar las redes, algo realmente preocupante.



Para esa labor hay hombres como el colombiano Raúl ‘Pantera’ Zúñiga y el chileno Víctor Dávila, pero se sabe que no hay confianza en ninguno de los dos foráneos, así que estarían viendo cómo desprenderse de ellos para traer a alguien más.



Por último, Henry Martín no logra estar al cien, Patricio Salas podría estar muy verde y el uruguayo Rodrigo Aguirre tampoco ha estado certero.



Se supo que en algún momento se buscó al uruguayo Emiliano Gómez del Puebla, al ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis y al chileno Bruno Barticciotto, que militó en Santos Laguna, pero nada de eso se concretó.