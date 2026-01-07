Las primeras palabras de Luca Orellano como jugador de Rayados

Las primeras declaraciones de Luca Orellano como jugador de Monterrey reflejan entusiasmo y convicción. El argentino inicia una nueva etapa tras dejar al FC Cincinnati, convencido de que el cambio representa un salto competitivo y personal en su carrera profesional.

Orellano no ocultó su satisfacción por concretar el traspaso y así lo expresó en sus primeras palabras. “Feliz de estar acá es algo que esperaba hace días a que se resolviera. Feliz y con ganas de empezar”, señaló, dejando claro que la negociación fue seguida con expectativa y que su llegada se da en un momento de plena motivación.

"NUNCA LO DUDÉ"



Luca Orellano expresa su ilusión tras arribar a Rayados de Monterrey.https://t.co/rgpnoioRHW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 6, 2026

El extremo destacó la dimensión institucional del club regiomontano y el impacto que le generó su infraestructura. “Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Yo cuando jugué acá quedé impresionado del estadio”, comentó, subrayando la magnitud del proyecto deportivo.

Para Orellano, vestir la camiseta de Rayados implica un reto acorde a su ambición. “Como club es muy grande y es un placer para mí”, añadió, reforzando la idea de que Monterrey ofrece un entorno ideal para potenciar su rendimiento y competir por objetivos mayores desde el primer día.

En el plano futbolístico, el argentino fue claro al describir sus virtudes. “Primero que nada siempre estar preparado para el partido, dejar todo al 100% y después lo que más me gusta a mí es el 1vs1”, explicó, destacando su capacidad de desequilibrio como sello principal.

CF Monterrey v FC Cincinnati - Leagues Cup Phase One | Jeff Dean/GettyImages

Esa cualidad encaja con la identidad ofensiva que busca Rayados. “El remate fácil y me siento bien con eso”, agregó, consciente de que su aporte será clave para abrir defensas cerradas y generar ventajas en escenarios de alta exigencia dentro del campeonato mexicano.

La llegada a la Liga MX representa un anhelo largamente esperado para el futbolista. “Es una oportunidad que venía esperando”, afirmó, recordando que desde hace años seguía de cerca al torneo por su nivel, intensidad y proyección internacional.

Finalmente, Orellano reveló que la decisión fue inmediata cuando apareció Monterrey. “La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100% dispuesto a venir acá”, sentenció, marcando el inicio de un desafío que asume con determinación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MONTERREY