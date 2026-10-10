Las probables alineaciones del partido Pumas vs Cruz Azul

Después de protagonizar la gran final del Clausura 2026, Pumas y Cruz Azul se verán las caras en la jornada 11 del Apertura 2026. Ambas escuadras no han tenido el rendimiento deseado este semestre y necesitan una victoria con urgencia.

La Máquina llega a este duelo en el séptimo lugar de la tabla general, mientras que los felinos están en el lugar 12.

A continuación te contamos cómo saldrían ambas escuadras de cara al choque que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Probable alineación de Cruz Azul vs Pumas

Portero: Kevin Mier: El arquero colombiano regresaría a la titularidad después de que Andrés Gudiño atajara en el duelo ante Toluca. Mier tiene que recuperar su mejor versión cuanto antes. O podría perder su puesto en la plantilla.

Lateral derecho: Alan Mozo: Si algo han dejado claros los últimos partidos es que Jeremy Márquez no es un lateral natural. El exjugador atlista funciona mejor en la mitad de la cancha. Mozo llegó como refuerzo esta temporada justamente para cumplir con ese rol.

Defensa central: Willer Ditta: El defensa colombiano, al igual que todo el cuadro bajo de la Máquina Celeste, no está teniendo su mejor torneo. Ditta debe dar un paso hacia adelante y retomar el trabajo que hizo de Cruz Azul uno de los equipos más sólidos en el fondo en la campaña pasada.

Defensa central: Gonzalo Piovi: El central argentino repuntó en el final de la temporada pasada, pero en este certamen ha tenido un rendimiento irregular. Por temas de lesión, solo ha disputado seis jornadas.

Defensa central: Jesús Orozco Chiquete: El exjugador de Chivas se perdió prácticamente todo el torneo pasado por una lesión terrible. En el Apertura 2026, el central regresó, pero todavía no se le ve en su mejor nivel. Ha jugado nueve partidos y suma un gol.

Lateral izquierdo: Omar Campos: El lateral ha tenido actividad en todos los partidos de esta temporada. Cruz Azul se ha perdido de una buena sociedad por el costado izquierdo debido a la lesión de Carlos Rotondi.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: 'Charly' sigue siendo uno de los motores de Cruz Azul. Ha pesar de que el rendimiento colectivo del equipo no ha sido tan bueno como el semestre anterior, el medio mexicano sigue en plan grande. Suma cinco asistencias.

Carlos Rodríguez, el motor de Cruz Azul en la mitad de la cancha | Hector Vivas/GettyImages

Mediocampista central: Erik Lira: Lira volvería a la titularidad en este duelo frente a Pumas. El jugador de la selección mexicana jugaría un poco más libre debido a que no tendría la responsabilidad de incrustarse como tercer defensa central.

Mediocampista central: José Paradela: El volante argentino se ha hecho con un lugar importante en la plantilla cementera. En diez partidos esta temporada, suma dos goles y cinco asistencias.

Delantero centro: Nicolás Ibáñez: El delantero argentino ha sufrido por consolidarse como el nueve de Cruz Azul. Parece que, de a poco, comienza a encontrar su sitio. Lleva cuatro goles y una asistencia este torneo.

Delantero centro: Gabriel Fernández: El 'Toro' se destapó con un doblete ante Toluca en la jornada 10 de la Liga MX. El delantero uruguayo pudo encontrar más y mejores espacios jugando junto a otro nueve. Se espera que Huiqui repita la apuesta ante los felinos.

Gabriel Fernández está retomando su mejor versión | Hector Vivas/GettyImages

Así se vería la alineación del Cruz Azul (5-3-2)

Portero: Kevin Mier

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Erik Lira, José Paradela

Delantero: Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández

Así se vería la alineación de Pumas (5-2-3)

Keylor Navas, el líder de Pumas | NurPhoto/GettyImages

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Uriel Antuna

Mediocampistas: Israel Luna, Víctor Arteaga

Delanteros: César Huerta, Juninho, Luciano Herrera