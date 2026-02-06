Michael Carrick ha sorprendido a todos en el Manchester United desde su nombramiento como entrenador interino, logrando tres victorias consecutivas ante el Manchester City, el Arsenal y el Fulham.



Según el propio Carrick, empezar con partidos de tanta exigencia pudo haber ayudado a que el equipo se concentrara y despertara inmediatamente, en lugar de mirar demasiado lejos.

“Los primeros encuentros fueron intensos, pero creo que eso nos permitió centrar a todo el grupo y avanzar paso a paso”, comentó Carrick. El técnico agregó que, aunque el inicio fue desafiante, su visión sobre cómo quiere que juegue el equipo se ha vuelto más clara desde que asumió el cargo.

Carrick destacó que el equipo ha mostrado un crecimiento notable en pocas semanas. Junto a su cuerpo técnico, se siente seguro de que la plantilla ha absorbido rápidamente la filosofía que buscan implementar. La mentalidad del grupo y la concentración de los jugadores son fundamentales para sostener los resultados obtenidos y aspirar a objetivos más altos.

La importancia de la Champions League

Más allá de la racha positiva, el Manchester United tiene en mente un objetivo crucial: volver a la Champions League la próxima temporada. Conseguir un lugar entre los primeros cuatro equipos de la Premier League no solo representa prestigio, sino también un ingreso financiero vital. Desde 2016, los Red Devils solo han accedido a la máxima competencia europea cinco de diez temporadas, lo que hace que cada punto en la tabla sea clave.

Al asumir Carrick, el United estaba a tres puntos del top cuatro. Ahora, con nueve puntos sumados de nueve posibles, ocupa la cuarta posición, pero con apenas un punto de ventaja sobre el Chelsea y con el Liverpool a un solo punto de diferencia. Incluso el Aston Villa, que lidera momentáneamente la tercera plaza, ha visto reducida su ventaja de 11 a cinco puntos, lo que convierte cada partido en una final anticipada.

El entrenador inglés enfatizó que la clave está en mantener la concentración y no perder el nivel mostrado. “Los jugadores están completamente enfocados en lo que viene y en lograr lo que está a su alcance”, señaló. Para el interino, la temporada se construye con pequeños pasos que, sumados, pueden llevar al club a cerrar un final de campaña exitoso y asegurar la ansiada clasificación europea.