Las reglas del tope salarial de la Premier League que están causando tanta controversia

El viernes marca un hito en la historia reciente de la Premier League, ya que los clubes se preparan para votar sobre nuevas regulaciones financieras.

Las actuales normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) serían sustituidas por un nuevo sistema que podría tener un impacto considerable en la Premier League tanto a corto como a largo plazo.

Las nuevas reglas ya han generado una gran controversia antes de la votación del viernes, con muchos oponiéndose firmemente a la posible implementación de los cambios, pero los clubes de la Premier League siguen divididos en su postura.

A continuación, se presenta un análisis detallado de las nuevas reglas financieras propuestas por la Premier League.

¿Cuáles son las nuevas normas financieras propuestas por la Premier League?

El viernes se celebrarán tres votaciones sobre diferentes aspectos de la regulación financiera.

Anclaje de arriba a abajo

El anclaje de arriba a abajo (TBA, por sus siglas en inglés), a menudo denominado simplemente «anclaje», es la norma más controvertida de las propuestas. Una votación inicial entre los clubes de la Premier League a principios de 2024 dio luz verde a la prueba piloto de este proceso, que limita el gasto en toda la liga en función del último clasificado de cada división.

Las propuestas actuales de límite salarial implicarían que todos los clubes de la Premier League solo podrían gastar cinco veces la cantidad obtenida por los derechos de televisión y los premios del equipo que finalice último en la tabla. Tras la temporada 2024-25, en la que el Southampton terminó último, el límite salarial para la campaña actual se habría fijado en unos 546 millones de libras (713 millones de dólares), según The Athletic.

Sin embargo, con el aumento previsto de los ingresos procedentes de los derechos televisivos de la Premier League, es probable que el límite hubiera ascendido a unos 600 millones de libras.

En resumen, los 20 clubes de la Premier League solo habrían podido gastar un máximo de 600 millones de libras en salarios de jugadores y amortización de traspasos, incluidas las comisiones de los agentes, independientemente de sus propios ingresos. Por eso, el límite salarial se conoce como “tope salarial”.

Esto supondría un cambio significativo respecto a las normas de la UEFA sobre costes de plantilla (PSR), en las que los clubes solo estaban obligados a limitar sus pérdidas a un máximo de 105 millones de libras esterlinas en un periodo de tres años.

Reglas sobre costes de plantilla

La UEFA ya utiliza las reglas sobre costes de plantilla (SCR) para los clubes que participan en sus competiciones, limitando la cantidad que pueden gastar en salarios de jugadores y entrenadores, los costes de amortización relacionados y las comisiones de los agentes.

El límite depende de los ingresos del club. Las actuales reglas SCR de la UEFA permiten gastar el 70 % de los ingresos procedentes de los beneficios por venta de jugadores (en un periodo de tres años). Sin embargo, las reglas SCR de la Premier League serían menos estrictas, permitiendo a los clubes gastar el 85 % de sus ingresos.

Sostenibilidad y Resiliencia del Sistema

La sostenibilidad y la resiliencia del sistema (SRS) se centran en garantizar que los clubes puedan cumplir con sus compromisos financieros tanto a corto como a largo plazo.

Consta de tres pruebas, una de las cuales se centra en asegurar la viabilidad financiera de los clubes durante una temporada. Las otras pruebas tienen como objetivo analizar la salud financiera de los clubes a lo largo de un período prolongado y garantizar que dispongan de los fondos necesarios para cumplir con la normativa en el futuro.

¿Cómo afectarían los cambios en la Premier League a los clubes?

En la situación actual, el anclaje no tendría un gran impacto en los clubes. Según The Athletic, con un límite presupuestario hipotético de aproximadamente 600 millones de libras para la temporada 2025-26, solo cuatro clubes superan esa cifra en ingresos, lo que significa que el resto no se vería afectado por el TBA en función de la posible implementación de las reglas SCR.

Aunque el límite podría cambiar en las próximas temporadas, la mayoría de los clubes de la Premier League están lejos de poder gastar los 600 millones de libras, una cifra que supera con creces el 85% de los ingresos que se les permitiría destinar si se aprueban las normas SCR.

Los clubes más perjudicados si entran en vigor las normas TBA y SCR son los seis grandes tradicionales: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur. Sin embargo, la preocupación principal radica en los problemas futuros que puedan surgir, más que en la necesidad inmediata de recortar gastos.

Los clubes que destinan una gran proporción de sus ingresos a salarios de jugadores y amortización también se verán afectados por la implementación de las normas SCR. Entre estos clubes se encuentran el Aston Villa, el Newcastle United, el Everton y el Bournemouth.

¿Por qué son tan controvertidas las reglas propuestas por la Premier League?

La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) y las agencias de representación de jugadores se han opuesto firmemente a la imposición de un tope salarial.

El director ejecutivo de la PFA ya ha amenazado con emprender acciones legales contra la Premier League si las nuevas normas entran en vigor, calificando las batallas legales de «inevitables». CAA Base, CAA Stellar y Wasserman, tres de las mayores agencias del fútbol inglés, también han amenazado con demandar a la Premier League.

La PFA señaló los recortes en los salarios y costes de los jugadores, que afectarán a sus miembros, mientras que también existen argumentos que sugieren que las restricciones financieras de la Premier League le impedirán competir con los clubes de élite europeos, muchos de los cuales podrían ofrecer salarios y traspasos mucho más elevados.

No todos los clubes de la Premier League comparten la misma postura, y se requiere una mayoría de 14 clubes para implementar los cambios. Se celebrarán votaciones separadas sobre TBA, SCR y SSR, lo que significa que algunas de las modificaciones propuestas podrían aplicarse mientras que otras serían rechazadas.

Se sabe que los dos clubes de Manchester y el Arsenal se oponen al sistema de anclaje, aunque este último lo había apoyado anteriormente. Se espera que clubes como el Liverpool, el Everton y el Aston Villa voten a favor del nuevo sistema.

Sin embargo, hasta que no concluya la votación del viernes, es imposible saber con exactitud qué postura adoptarán los clubes.

