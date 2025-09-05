Las sanciones al Inter Miami después del altercado en la final de la Leagues Cup

Después de la final de la Leagues Cup en la que el Seattle Sounders derrotó al Inter Miami por marcador de 3-0, hubo un altercado en el cual varios futbolistas del club de la costa se vieron involucrados. Ahora, ya conocemos las consecuencias.

Acorde a un comunicado de la organización de dicho torneo, Luis Suárez será suspendido por seis partidos tras escupir a un miembro del staff del equipo rival.

Asimismo, Sergio Busquets también será suspendido. Sin embargo, el castigo para el mediocampista español es de dos partidos.

Luis Suárez has been suspended six matches for spitting on a Seattle Sounders coaching staff member after the Leagues Cup final.



Sergio Busquets has also been suspended two matches for punching Sounders midfielder Obed Vargas.



The suspensions will only apply towards Leagues Cup… pic.twitter.com/uv81METQDy — B/R Football (@brfootball) September 5, 2025

El castigo solo aplicará para partidos de la Leagues Cup. Es decir, no afectará al Inter Miami en este tramo final de torneo en la MLS donde está buscando asegurar su lugar en la postemporada.

Por lo tanto, para la siguiente edición, Suárez no jugará el torneo. Si el formato se mantiene igual, se perdería tres partidos de fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final en caso de que su equipo avance hasta esa ronda. Si no es el caso, podría arrastrar el castigo hasta dos ediciones.