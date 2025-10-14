Las selecciones que participarán por primera vez en un Mundial

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina: el magnoevento dará inicio el 11 de junio y será un evento histórico por varias razones. Esta será la primera edición organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Además, marcará un hito al incluir 48 selecciones participantes, lo que permitirá una mayor representación de las confederaciones y dará la oportunidad a nuevos equipos de competir en un torneo de esta magnitud, algo inédito hasta ahora.



Hasta ahora, tres selecciones que nunca habían participado en este torneo han asegurado su clasificación y debutarán en el mundial de 2026.







A continuación, te detallamos cuáles son estas selecciones y cómo lograron su boleto al certamen.







1. Uzbekistán

Hong Kong v Uzbekistan - FIFA World Cup Asian 2nd Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Los Lobos Blancos de Uzbekistán lograron la mayor hazaña futbolística de su historia al clasificarse para el Mundial de 2026. En las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol, el equipo aseguró el segundo puesto del Grupo A, detrás de Irán, obteniendo uno de los ocho boletos disponibles. Actualmente dirigidos por Fabio Cannavaro, los uzbekos cuentan con Abdukodir Khusanov, estrella del Manchester City, como su principal figura.

2. Jordania

Jordan players greet their fans after the 2026 FIFA World... | SOPA Images/GettyImages

Los Al Nashama aseguraron su clasificación al Mundial de 2026 al finalizar en el segundo puesto del Grupo B en las eliminatorias asiáticas. Jordania sumó 16 puntos en diez partidos, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Dirigidos por Jamal Sellami, los jordanos tienen como máxima figura a Mousa Tamari, extremo del Stade Rennes de la Ligue 1, de cara al torneo.

3. Cabo Verde

FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPV | DANIEL BELOUMOU OLOMO/GettyImages

Cabo Verde aseguró su histórica clasificación al Mundial de 2026 durante la Fecha FIFA de octubre. Los Tiburones Azules lideraron el Grupo D de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol, superando al favorito Camerún para obtener el boleto. Bajo la dirección de Bubista, el equipo cuenta con Kevin Lenini, jugador del Krasnodar de Rusia, como su principal figura.