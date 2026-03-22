Las sorprendentes estadísticas de Ademola Lookman desde su llegada al Atlético de Madrid

Desde su llegada al Atlético de Madrid, Ademola Lookman ha comenzado a dejar huella en el equipo y para muestra el gol que hace en el Derbi frente al Real Madrid para adelantar a su equipo, consiguiendo así su quinto tanto desde que emigró a LaLiga.

El nigeriano aprovechó una descolgada del Atleti para marcar el primer tanto del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu. Cedió la pelota ante el movimiento de Matteo Ruggeri, quien sirvió de primera ante el movimiento casi en el punto penal de Giuliano Simeone, quien inteligentemente se desprende de la pelota de primera intención con un taquito para que llegue Lookman a empujarla.

Los números que ha generado el exjugador del Atalanta de la Serie A han sorprendido a propios y extraños y es que apenas se incorporó a la institución en la ventana de fichajes invernal, siendo su primer partido disputado apenas el jueves 5 de febrero de este año.

En su primer partido con la camiseta rojiblanca, el futbolista nigeriano proveniente del Atalanta, participó en dos goles para la causa colchonera frente al Real Betis y es que marcó el tercer gol y dio una asistencia para el cuarto tanto que fue obra de Antoine Grizmann. Dicho encuentro terminó cinco por cero en favor de su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey.

También hizo una aparición magistral frente al Real Madrid cuando los derrotaron cuatro por cero al también hacer un gol y dar un pase para otro más. Dos juegos más tarde llegó su tercer tanto, pero ahora en Champions League, el torneo en donde hasta el momento suma más minutos.

Su primera aportación en el campeonato español la hizo contra el Espanyol y cuatro encuentros más tarde se volvió a hacer sentir con el primer gol del encuentro frente a los merengues.

Estadísticas de Ademola Lookman con el Atlético de Madrid