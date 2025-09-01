Las transferencias más importantes del último día del mercado de fichajes

El cierre del mercado de fichajes fue apasionante y todavía quedan situaciones por resolverse, como la ruidosa llegada de Gianluigi Donnarumma al Manchester City.



Acá te traemos los diez movimientos más importantes del último día de la ventana de verano.

1. Alexander Isak al Liverpool

La llegada del sueco a Anfield fue una novela que tuvo a los fans en vilo hasta el final del mercado, y justamente este pase fue el que rompió todos los récords en este libro: costó 140 millones de euros.

2. Yoane Wissa al Newcastle

Wolverhampton Wanderers FC v Brentford FC - Premier League | Nathan Stirk/GettyImages

Para reemplazar a Isak, las Urracas salieron al mercado y contrataron al francés por más de 50 millones de euros, en uno de los movimientos más costosos de la jornada. Llega proveniente del Brentford.

3. Georges Mikautadze al Villarreal

Olympique Lyonnais v FC Metz - Ligue 1 McDonald's | Eurasia Sport Images/GettyImages

El georgiano llegó al club español por 31 millones de euros para reforzar el frente de ataque y se convirtió en uno de los grandes movimientos del día en el país ibérico, superado en repercusión por la vuelta de Antony al Betis.

4. Ezequiel Fernández al Bayer Leverkusen

Nottingham Forest v Al Qadsiah - Pre-Season Friendly | Angel Martinez/GettyImages

El ex Boca Juniors siguió un camino poco convencional: primero fue al fútbol árabe y de ahí dio el salto a Europa. Vestirá la camiseta del Bayer Leverkusen junto a un compatriota como Claudio Echeverri, en una Bundesliga que empieza a llenarse de argentinos.

5. Antony al Real Betis

UEFA Conference League Final 2025Real Betis Balompié v Chelsea FC | ANP/GettyImages

Tal como anticipamos en otro ítem del listado, el histriónico brasileño regresó al club donde pudo reencontrarse con su nivel y enamorar a la afición, lejos de la presión despiadada de un Manchester United en crisis.

6. Senne Lammens al Manchester United

KRC Genk v Royal Antwerp FC - Jupiler Pro League | BSR Agency/GettyImages

Estuvieron a punto de cerrar la llegada del Dibu Martínez, pero finalmente se volcaron por el golero neerlandés de 23 años proveniente del Royal Antwerp.

7. Dodi Lukébakio al Benfica

Sevilla FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Iba a portar la 10 del Sevilla en esta temporada, pero finalmente se mudará a Lisboa para defender la camiseta de las Águilas, que tienen como objetivo máximo arrebatarle el trono del fútbol portugués al Sporting.

8. Nicolas Jackson al Bayern Múnich

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

El delantero quedó relegado en la consideración de Enzo Maresca por detrás de Joao Pedro y Liam Delap, lo que lo tentó a salir al mercado a buscar un nuevo destino. Su nueva casa estará en Múnich, secundando a Harry Kane.

9. Nico González al Atlético Madrid

Fiorentina v Juventus - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

El internacional argentino arribó a pura ilusión a la Juventus, pero le costó encontrar su lugar y buscará cambiar de aire en calidad de cedido en el Atlético Madrid, donde será dirigido por Simeone y tendrá muchos compañeros de la selección argentina.

10. Piero Hincapié al Arsenal

Bayer 04 Leverkusen v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El defensor ecuatoriano fue clave en la consagración del Bayer Leverkusen en la Bundesliga 2023/24 y ahora tendrá la oportunidad de saltar a uno de los grandes del fútbol inglés como el Arsenal.