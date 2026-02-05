Las tres posibles sedes para el nuevo estadio de Cruz Azul en la CDMX

El proyecto del nuevo estadio de Cruz Azul registró un avance significativo tras una reunión clave entre Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa, y representantes del gobierno de la Ciudad de México. El encuentro permitió establecer, por primera vez de manera formal, tres zonas específicas como posibles sedes para la futura casa cementera.

La directiva celeste considera este paso como estratégico, luego de varios años de incertidumbre institucional en torno a la localía del club. Contar con un estadio propio es uno de los objetivos prioritarios del actual proyecto deportivo y administrativo, tanto por identidad como por estabilidad financiera y operativa a mediano y largo plazo.

Así las tres locaciones que se supone que ofreció Clara Brugada.

- Refinería

- Deportivo Los Galeana

- Parque Cuitlahuac.



Por acceso y tipo de predio, nos gusta Refinería, aunque Iztapalapa puede ser buena plaza. Las líneas de color son metro.



De las tres ubicaciones planteadas, dos se concentran en la zona oriente de la capital del país. La primera alternativa es el Deportivo Los Galeana, ubicado en los alrededores de Aragón, una zona con tradición deportiva, amplia densidad poblacional y cercanía con importantes vialidades que facilitan la movilidad metropolitana.

La segunda opción en el oriente es el Parque Cuitláhuac, localizado en el corazón de Iztapalapa. Se trata de una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México, lo que convierte a esta sede en un punto atractivo desde la perspectiva social y de afluencia, al acercar al club a una base masiva de potenciales aficionados.

Ambas zonas representan una apuesta por el oriente de la ciudad, región históricamente vinculada con la afición de Cruz Azul. Además, permitirían desarrollar un proyecto urbano-deportivo con impacto comunitario, uno de los ejes que la Cooperativa ha puesto sobre la mesa en sus diálogos con las autoridades capitalinas.

Vancouver FC v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

La tercera sede planteada es la zona conocida como Refinería, considerada la alternativa más céntrica de las tres. Esta ubicación destaca por su valor urbano y turístico, al encontrarse a pocos kilómetros del Museo Nacional de Antropología y dentro de un corredor con alta conectividad y servicios consolidados.

Desde la óptica de la directiva, Refinería ofrece ventajas logísticas relevantes, al estar mejor integrada a la red de transporte público y a zonas de interés económico y cultural. Su perfil permitiría posicionar al nuevo estadio como un inmueble emblemático dentro del paisaje urbano de la capital.

Aunque no existe una decisión definitiva, la presentación de estas tres sedes confirma que el proyecto dejó la fase conceptual y comenzó un proceso de análisis real. Cruz Azul evalúa ahora variables técnicas, urbanas y sociales para definir el rumbo final de un estadio que marcaría una nueva era para la institución.