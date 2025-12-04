Las últimas 15 selecciones que clasificaron por primera vez a un Mundial

Las selecciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Ubekiztán consiguieron el boleto por primera vez para disputar un Mundial. En el 2026, en el torneo que organizarán Canadá, México y Estados Unidos, vivirán por primera vez lo que es estar en la fiesta máxima del balompié.

La edición del año que viene será la primera en ser organizada por tres naciones y también la primera en tener 48 selecciones participantes. Aunque muchos han criticado la cantidad de equipos para la justa, es la oportunidad para que nuevas naciones muestren su fútbol en la cita mundialista.

Tomando en cuenta esto, en Sports Illustrated Fútbol repasamos las últimas selecciones que jugaron por primera vez el torneo más importante del fútbol.

1. Trinidad y Tobago (2006)

Trinidad y Tobago | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Tras ocupar el cuarto lugar en las Eliminatorias CONCACAF, la isla del Caribe llegó por primera vez a un Mundial superando a Bahrein en el repechaje. Conducido por Leo Beenhakker, integró el Grupo B junto a Inglaterra, Suecia y Paraguay y apenas pudo obtener un punto empatando en su debut ante los suecos. No marcó goles y recibió 4 en contra.

2. Ghana (2006)

Ghana | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

La selección africana participó por primera vez de un Mundial en Alemania 2006 e hizo historia al superar la fase de grupos en una zona que compartió con Italia, República Checa y Estados Unidos. Su ilusión se interrumpió en octavos de final cayendo por 3 a 0 ante Brasil.

3. Ucrania (2006)

Ucrania | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La primera y única vez que Ucrania jugó un Mundial fue en Alemania 2006. Salió segunda detrás de España en el Grupo H que también integraron Túnez y Arabia Saudita, venció a Suiza por penales en octavos y quedó eliminada en cuartos frente a Italia. Andriy Shevchenko era la gran figura de aquel equipo que condujo Oleg Blokhin.

4. Angola (2006)

Angola | Jamie McDonald/GettyImages

Un más que decente debut tuvo Angola en Mundiales en su primera participación en Alemania 2006. Si bien no superó la fase de grupos, cayó en su debut ante Portugal pero empató frente a México e Irán.

5. Costa de Marfil (2006)

Drogba era el líder de Costa de Marfil en 2006 | Ben Radford/GettyImages

Con Didier Drogba como capitán y figura del equipo, Costa de Marfil se presentó en Mundiales en 2006. Cayó en su debut ante Argentina, perdió con Holanda y superó a Serbia y Montenegro en su despedida. Estuvo presente también en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y recién se ausentó en Rusia 2018.

6. Togo (2006)

Emmanuel Adebayor era el líder de la selección de Togo | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Otra selección africana que tuvo su debut Mundialista en Alemania 2006. Con Adebayor como principal referente, perdió los tres partidos que jugó en el Grupo G que compartió con Corea del Sur, Suiza y Francia. Kader marcó el único tanto del equipo en la Copa en el estreno con Corea.

7. Eslovaquia (2010)

Robert Vittek era el capitán de Eslovaquia en el 2010 | Doug Pensinger/GettyImages

Seis años antes de poder jugar su primera Eurocopa, Eslovaquia debutó en una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y lo hizo a lo grande, clasificando 2º detrás de Paraguay y por delante de Nueva Zelanda e Italia, selección a la que vencieron 3 a 2 en lo que era un mano a mano por la clasificación. En octavos de final fue derrotada por Holanda por 2 a 1.

8. Bosnia y Herzegovina (2014)

Miralem Pjanic era la estrella de esa selección | Jamie McDonald/GettyImages

Desprendida de la ex-Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina disputó su primera Copa como país independiente en Brasil 2014 y no le fue nada bien: perdió con Argentina y con Nigeria y apenas pudo ganarle a Irán ya eliminada. Miralem Pjanic y Edin Dzeko, sus máximos exponentes.

9. Islandia (2018)

Islandia se convirtió en uno de los países más pequeños en clasificar a un Mundial | KHALED DESOUKI/GettyImages

Nuevamente a la Argentina le tocó jugar su primer partido en un Mundial frente a una selección debutante, en este caso la de Islandia en Rusia 2018. El país nórdico llegó a esa Copa tras su gran actuación en la Euro 2016 y pese a que estuvo cerca, no logró acceder a octavos de final: empató con Argentina 1 a 1, perdió con Nigeria por 2 a 0 y cayó con Croacia por 2 a 1.

10. Panamá (2018)

Panamá | JUAN BARRETO/GettyImages

La selección centroamericana tuvo su estreno en Mundiales en Rusia 2018 con una pobre actuación. Fue goleada por Bélgica (3-0), por Inglaterra (6-1) y hasta cayó con Túnez en el último partido.

11. Qatar (2022)

Qatar cayó 3-1 ante Senegal | Anadolu/GettyImages

Aunque terminó como el último equipo en el Mundial que organizaron en 2022, los locales vivieron por primera vez la máxima fiesta del fútbol. Comenzaron el torneo cayendo 0-2 con la selección de Ecuador, luego cedieron 3-1 ante Senegal y terminaron la fase de grupos con un 0-2 ante Holanda, para despedirse sin puntos, con 7 goles en contra y apenas uno anotado.

12. Cabo Verde (2026)

Cabo Verde celebró su primera clasificación a un Mundial | FRANCK FIFE/GettyImages

La ex colonia portuguesa consiguió su clasificación después de dominar con la primera posición del Grupo D de las eliminatorias africanas, superando a países más tradicionales como Camerún. Es un país de poco más de 500.000 habitantes, pero que tiene una gran tradición futbolística, heredada de sus colonizadores lusos. Ryan Mendes es el capitán y la gran figura de este equipo.

13. Curazao (2026)

Curaçao es el país con menos habitantes en clasificar a un Mundial | ANP/GettyImages

Es quizás el caso más sorprendente, por tratarse de una pequeña isla en el Caribe de apenas 155.000 habitantes. Es un país muy arraigado por las costumbres de Países Bajos, siendo colonia de esta nación europea. Es la nación menos poblada en clasificar a un Mundial. El entrenador Dick Advocaat, de 78 años, fue clave en la clasificación.

14. Jordania (2026)

Mousa Al-Tamari es la gran figura de Jordania | Masashi Hara/GettyImages

Un país que había intentado estar en un Mundial por 40 años y ahora lo consigue en la Copa del Mundo de 2026. Aseguraron el segundo lugar del Grupo B en la segunda ronda de la clasificación asiática, por detrás de la potencia regional Corea del Sur. La victoria 3-0 contra Omán en junio de 2025 fue clave en la clasificación. Mousa Al-Tamari es una de sus principales figuras.

15. Uzbekiztán (2026)

Eldor Shomurodov es la gran figura de Uzbekiztán | Anvar Ilyasov/GettyImages

Un empate sin goles ante Emiratos Árabes en junio de 2025 selló la primera clasificación de un equipo de la zona central de Asia para una Copa del Mundo. Consiguieron el segundo puesto en su grupo de la tercera ronda de clasificación, solo por detrás de Irán, lo que les otorgó un boleto directo. Eldor Shomurodov es el delantero y capitán del equipo y vive un gran momento.

