¿Le preocupa a Robert Lewandowski el final de su contrato con el Barcelona?

Robert Lewandowski afirma estar centrado en el presente y seguir buscando maneras de mejorar, a pesar de los constantes rumores sobre su posible salida del Barcelona al final de la temporada.

Con 37 años de edad y en el último año de su contrato, muchos creen que esta podría ser la última temporada de Lewandowski en la élite europea. The Athletic, incluso, publicó recientemente que se espera que abandone el Barcelona este verano. Pero Lewandowski no piensa en el futuro, y admite que solo se concentra en ayudar al equipo catalán a tener una temporada 2025/26 exitosa.

“Sobre mi futuro, estoy tranquilo”, reveló Lewandowski. “A mi edad, también pienso en lo que es mejor para mí. En este momento, no es importante. Tengo mucho trabajo por delante, muchos partidos por jugar, también con la selección. Solo pienso en eso. Estoy concentrado en mejorar, marcar goles y ayudar a mi equipo a ganar más partidos”.

“Ahora mismo no tengo que pensar en el futuro; pueden pasar muchas cosas. Pero al final, estoy muy contento y centrado en esta temporada, en marcar goles y ganar títulos. Eso es lo que me importa”, agregó.

Dos lesiones musculares han relegado a Lewandowski a un segundo plano esta temporada. Aun así, suma cuatro goles en tres partidos como titular en LaLiga y está listo para recuperar su mejor nivel, una convicción que comparte el técnico Hansi Flick, quien no escatimó elogios para el legendario delantero.

Flick: Lewandowski es el jugador más profesional que he dirigido

Hansi Flick reveló que considera a Lewandowski el jugador más profesional que ha dirigido en toda su carrera.

Lewandowski y Flick compartieron el podio en la rueda de prensa previa al partido del Barcelona contra el Club Brujas, correspondiente a la Champions League. Al final, el alemán no escatimó elogios para el jugador al que ha dirigido en dos etapas de su carrera.

“Me pregunto por qué nadie me ha preguntado por Robert [Lewandowski]”, dijo Flick. “He trabajado con él durante muchos años y nunca he tenido un jugador más profesional que él”.

Flick no podía creer que Lewandowski hubiera regresado de su lesión en tres semanas, cuando inicialmente se pensaba que estaría de baja durante cinco. Una vez que regresó, el alemán destacó el impacto positivo que tuvo en el equipo.

“Cuando Dani [Olmo] regresó, él [Lewandowski] también, y en los entrenamientos el nivel era otro. No solo los demás jugadores, los jóvenes están mejorando muchísimo. Esto es lo que necesitamos, necesitamos que estos jugadores alcancen nuestro máximo nivel”, dijo Flick señalando a Lewandowski.

Entre su etapa juntos en el Barcelona y el Bayern Múnich, Lewandowski suma 129 goles y 29 asistencias en 133 partidos bajo la dirección de Flick.

Juntos ganaron todos los títulos posibles a nivel de clubes con el Bayern Múnich, antes de volver a formar equipo para el primer triplete nacional del Barcelona la temporada pasada, y Lewandowski ha confirmado su estatus como uno de los mejores centro delanteros de todos los tiempos.

