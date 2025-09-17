¡Le salió caro el Clásico Nacional! Henry Martín estará fuera de circulación con América por una nueva lesión

Las Águilas del América perdieron el invicto en el Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y lo hicieron frente a su más grande rival, Chivas, en el Clásico Nacional, al caer 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes a través de los tantos de Roberto Alvarado y Armando González, con el descuento del mexicoamericano Alejandro Zendejas.

Enfocados en la Jornada 9. 🦅🔜 pic.twitter.com/C6pVVyYMLL — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2025

No obstante, esa no fue la única mala noticia para los azulcremas, ya que de nueva cuenta perderán a su capitán Henry Martín, quien vio actividad en el Clásico Nacional al ingresar de cambio al minuto 69, teniendo algunos contactos con el balón, mas no pudo perforar la red de los rojiblancos.



A través de sus redes sociales, el cuadro de Coapa compartió un comunicado para dar a conocer la lesión del delantero, avisando que no hay un tiempo estimado aproximado para su retorno a los terrenos de juego.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/VKlAwcHVQa — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2025

“El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, se pudo leer en el texto.



Dicha lesión la sufrió en el entrenamiento por lo que no estuvo presente en estos últimos días. Y aunque La Bomba venía de sufrir distintas molestias musculares quedó claro que no se trata de una recaída, sino de una nueva lesión, por lo que tendrá que hacer rehabilitación en el gimnasio.

¡LAS LESIONES ES UNA PROBLEMÁTICA CONSTANTE DE HENRY MARTÍN! 😰



Desde 2024, el delantero del América ha sufrido SIETE BAJAS POR LESIÓN ❌



*Recientemente sufrió un esguince en la rodilla izquierda pic.twitter.com/gGNe6Q4vy0 — Futbol Picante (@futpicante) September 16, 2025

Si bien se dejó en claro que no hay un tiempo estimado para su retorno, este tipo de agravios causan que un futbolista este fuera por dos semanas, sin embargo, no podría ser un hecho porque el yucateco ha sufrido en demasía con el tema de las lesiones a lo largo de este 2025, sin poder estar nunca al cien por ciento.



Debido a esto, Henry Martín no estará para el choque del América contra Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA Bancomer para la Jornada 9, este sábado 20 de septiembre, partido de suma importancia porque los regios son los líderes del certamen con 21 puntos, sacando cuatro a los Millonetas que aparecen con 17 unidades.