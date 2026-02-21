Lecce vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones

La armonía que reinaba en el Inter luego del gran triunfo en el Derby d'Italia ante la Juventus llegó a su fin con la estrepitosa caída sufrida frente a Bodo/Glimt en la ida de los 16vos de final de la Champions League.

Buscando retomar la senda de la victoria, el conjunto de Cristian Chivu visitará este sábado en Via del Mare al Lecce, rival con el que no conoce de derrotas desde el año 2012. Con siete puntos de ventaja sobre el Milan y once sobre Nápoli a falta de 13 jornadas, un nuevo triunfo lo encaminaría hacia un nuevo Scudetto.

¿A qué hora se juega el Lecce vs Inter de Milán?

Ciudad: Lecce

Lecce Estadio: Estadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Estadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Fecha: sábado 21 de febrero

sábado 21 de febrero Hora: 12:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP

12:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP Árbitro: Gianluca Manganiello

Historial de enfrentamientos directos entre el Lecce y el Inter

Lecce: 4

4 Empate: 5

5 Inter: 32

Último encuentro entre ambos: Inter 1 - 0 Lecce (14-01-26)

FC Internazionale v US Lecce - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Últimos 5 partidos

Lecce Inter de Milán Cagliari 0-2 Lecce 16/02/26 Bodo/Glimt 3-1 Inter 18/02/26 Lecce 2-1 Udinese 08/02/26 Inter 3-2 Juventus 14/02/26 Torino 1-0 Lecce 01/02/26 Sassuolo 0-5 Inter 08/02/26 Lecce 0-0 Lazio 24/01/26 Inter 2-1 Torino 04/02/26 Milan 1-0 Lecce 18/01/ Cremonse 0-2 Inter 01/02/26

¿Cómo ver el Lecce vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Golazo México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN

Últimas noticias del Lecce

El equipo dirigido por Eusebio Di Francesco logró en las últimas dos jornadas lo que no había logrado en toda la temporada: encadenar dos triunfos consecutivos. Los festejos ante Cagliari y Udinese le permitieron al conjunto del sur de Italia tomar algo de aire, aunque no debe relajarse ya que el descenso acecha.

Posible alineación de Lecce (4-2-3-1):

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

Últimas noticias del Inter de Milán

El Nerazzurri tendrá toda una prueba de caracter ante Lecce luego de sufrir una abultada derrota por Champions que podría arruinar su sueño europeo de la temporada. Para colmo, en Noruega perdió a su goleador Lautaro Martínez (lesión muscular) y el argentino no podrá ser de la partida.

Posible alineación del Inter contra el Lecce (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

Inter es el claro favorito, pero teniendo en cuenta que no contará con su estrella y la preocupación por el inminente choque de vuelta de Champions League ante Bodo/Glimt, Lecce podría arrancarle un empate.



Lecce 1-1 Inter de Milán

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO