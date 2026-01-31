Leeds United vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

La Premier League abre su jornada sabatina con un duelo de alto voltaje en Yorkshire. El Arsenal, líder del campeonato pero herido tras tres jornadas sin ganar en liga, visita a un Leeds United que, bajo el mando de Daniel Farke, ha convertido Elland Road en un fortín para alejarse del descenso.

Los Gunners de Mikel Arteta vieron reducida su ventaja en la cima a solo cuatro puntos tras caer en el clásico ante el Manchester United la semana pasada. Aunque recuperaron la sonrisa en Champions League venciendo al Kairat (3-2), el equipo necesita trasladar esa eficacia al torneo local.

Por su parte, los Whites llegan motivados tras sumar en cinco de sus últimos seis partidos en casa, incluyendo un empate reciente ante el Everton y una victoria ante el Fulham.

¿A qué hora se juega el Leeds United vs Arsenal?

Ciudad : Leeds, Inglaterra

: Leeds, Inglaterra Estadio : Elland Road

: Elland Road Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 10:00 EE.UU (Este), 09:00 CDMX, 16:00 España

: 10:00 EE.UU (Este), 09:00 CDMX, 16:00 España Árbitro: Stuart Attwell

Premier League - Elland Road, en Leeds, Inglaterra | Richard Sellers - PA Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Leeds United: 0 victorias

Empate: 0

Arsenal: 5 victorias

Dato destacado: El Arsenal nunca ha perdido vs Leeds; ganó 6 enfrentamientos de liga consecutivos y solo tienen un empate. En la primera vuelta de esta temporada, los Gunners golearon 5-0 en el Emirates.

Últimos 5 partidos

Leeds United Arsenal Everton 1-1 Leeds

(26/01/26) Arsenal 3-2 Kairat

(28/01/26) Leeds 1-0 Fulham

(17/01/26) Arsenal 2-3 Man Utd

(25/01/26) Derby County 1-3 Leeds

(11/01/26) Inter 1-3 Arsenal

(20/01/26) Newcastle 4-3 Leeds

(07/01/26) Nottm Forest 0-0 Arsenal

(17/01/26) Leeds 1-1 Liverpool

(01/01/26) Portsmouth 1-4 Arsenal

(11/01/26)

¿Cómo ver el Leeds United vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos USA Network, Telemundo, SiriusXM México HBO Max, TNT Sports España DAZN 1, DAZN, Movistar+

Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | David Price/GettyImages

Últimas noticias del Leeds United

El equipo de Daniel Farke respira con cierto alivio al estar seis puntos por encima de la zona de descenso (16º con 26 puntos). Su fortaleza radica en casa, donde solo han perdido dos veces esta temporada.

Para este duelo, Farke recupera piezas clave: Gabriel Gudmundsson y Daniel James podrían volver tras sus lesiones. Sin embargo, la defensa sufre la baja de Jaka Bijol (muslo), lo que mantendrá a Sebastiaan Bornauw en la línea de tres centrales. Dominic Calvert-Lewin liderará el ataque, buscando romper su sequía goleadora ante los Gunners.

Posible alineación de Leeds United (3-5-2): Karl Darlow; Joe Rodon, Pascal Struijk, Sebastiaan Bornauw; Jayden Bogle, Ilia Gruev, Anton Stach, Ethan Ampadu, James Justin; Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin.

Everton v Leeds United - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Últimas noticias del Arsenal

El Arsenal (1º con 50 puntos) atraviesa su momento más delicado en la Premier: dos empates y una derrota en sus últimos tres compromisos ligueros. Mikel Arteta recupera a Declan Rice y Mikel Merino tras cumplir suspensión, lo cual es un alivio enorme para el medio campo.

Además, se espera que William Saliba y Jurrien Timber, ausentes en Champions por molestias, regresen al once titular. Kai Havertz, tras su gran actuación a mitad de semana (gol y asistencia), presiona para ser titular, posiblemente en lugar de uno de los extremos o en el medio. La única baja confirmada es el joven Max Dowman.

Posible alineación de Arsenal (4-3-3): David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori (o Zinchenko); Declan Rice, Mikel Merino, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli.

Pronóstico SI Fútbol

El Leeds es un hueso duro de roer en Elland Road y el Arsenal ha mostrado grietas recientemente. Sin embargo, el regreso de Rice y Saliba devuelve la columna vertebral al equipo de Arteta. La necesidad de ganar para no poner en riesgo el liderato debería impulsar a los visitantes a una victoria trabajada pero vital.

Leeds United 1-2 Arsenal