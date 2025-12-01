Leeds vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Leeds United recibirá al Chelsea en la Jornada 14 de la Premier League. El conjunto del Stamford Bridge marcha en tercer lugar de la clasificación general con 24 unidades, producto de siete victorias, tres empates y tres derrotas.

Por su cuenta, el cuadro del Leeds está en la antepenúltima posición con 11 unidades tras tres victorias, dos empates y ocho derrotas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Leeds vs Chelsea?

Ciudad: Leeds

Fecha: miércoles 3 de diciembre

Horario: 13:15 horas (Estados Unidos), 14:15 horas (México), 21:15 horas (España)

Estadio: Elland Road

¿Cómo se podrá ver el Leeds vs Chelsea en TV y streaming online?

Países Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Peacock México Sin transmisión Sin transmisión España DAZN DAZN España

Últimos cinco partidos del Leeds

Rival Resultado Competición Manchester City 3-2 D Premier League Aston Villa 1-2 D Premier League Nottingham 3-1 D Premier League Brighton 3-0 D Premier League West Ham 2-1 V Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Arsenal 1-1 E Premier League Barcelona 3-0 V Champions League Burnley 0-2 V Premier League Wolves 3-0 v Premier League Qarabag 2-2 E Premier League

Últimas noticias del Leeds

El Leeds viene de perder 3-2 frente al Manchester City, una derrota que no ha sentado nada bien dentro del equipo.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDS | OLI SCARFF/GettyImages

"La razón por la que se tiró al suelo (Donnarumma) fue obvia. Fue inteligente por su parte. Hay un motivo por el que lo hace el portero y no un jugador de campo; si fuera un jugador de campo, tendría que abandonar el terreno de juego. ¿Si me gusta? ¿Si encaja con el juego limpio? ¿Si debería permitirse?Me lo guardo para mí, pero las autoridades tienen que encontrar una solución", señaló Farke.

Últimas noticias del Chelsea

El Chelsea logró frenar al líder de la Premier y sumar un empate. Para este partido, Enzo Maresca no podrá contar con Moisés Caicedo, quien fue expulsado en ese duelo frente al Arsenal.

Chelsea vs Arsenal - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

“Cuando estás con 10 jugadores contra el Arsenal, seguro que si quieres sacar un punto o ganar el partido, necesitas alguna actuación especial, como la de Robert, como la de Reece, como has dicho. Así que estamos muy contentos con la actuación de Robert. Reece, ahora, su actuación ha sido fantástica, top. Ahora, tenemos un partido el miércoles. Para él, muy bien. Tenemos que gestionarlo, tenemos que controlarlo, tenemos que controlar un poco su situación. Pero estuvo muy bien esta noche", dijo el técnico.

Posibles alineaciones

Leeds

Portero: Lucas Perri.

Defensas: Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson.

Centrocampistas: Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach.

Delanteros: Brenden Aaronson, Lukas Nmecha, Noah Okafor.

Chelsea

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Malo Gusto, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho.

Delanteros: João Pedro.

Pronóstico SI

Será un duelo competido ya que mientras los whites luchan por salir de zona de descenso, el conjunto blue pelea por el primer lugar de la clasificación, sin embargo, al final debería sobreponerse el cuadro campeón del mundo.

Leeds 1-3 Chelsea

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE