Leeds vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United buscará su primera victoria de 2026, cuando le toque una dura visita este domingo 04 de enero a Elland Road, el estadio del Leeds United, en encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.
El conjunto dirigido por Ruben Amorim viene de un gris empate 1-1 ante el colista del campeonato, el Wolverhampton, en un partido en el que no pudieron concretar las varias ocasiones que tuvieron para llevarse los tres puntos.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Leeds vs Manchester United?
Ciudad: Leeds, Inglaterra
Fecha: domingo 4 de enero
Horario: 7:30 am (costa este de EE.UU.), 6:30 am (México), 1:30 pm (España)
Estadio: Elland Road
¿Cómo se podrá ver el Leeds vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
NBC Sports
fuboTV
México
HBO MAX - TNT Sports
Plan Premium Disney+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Ledds United
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
0-0 E
Premier League
Sunderland
1-1 E
Premier League
Crystal Palace
4-1 V
Premier League
Brentford
1-1 E
Premier League
Liverpool
3-3 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Wolverhampton
1-1 E
Premier League
Newcastle
1-0 V
Premier League
Aston Villa
1-2 D
Premier League
Bournemouth
4-4 E
Premier League
Wolverhampton
4-1 V
Premier League
Últimas noticias del Leeds United
Dominic Calvert-Lewin ha sido clave para el cuadro del Leeds United, alejando a su conjunto de los puestos de descenso, gracias a su racha goleadora en seis partidos. Cuatro empates y una victoria han hecho que el Leeds no conozca la derrota en los últimos cinco compromisos.
Este duelo será interesante para Calvert-Lewin, ya que desde el verano el Manchester United ha mostrado interés en contratarlo y será el escenario ideal para mostrar su talento. A sus 28 años de edad esta parece ser su última campaña en Leeds.
Últimas noticias Manchester United
En las últimas horas se habla de un posible regreso de Scott McTominay al Manchester United. Tiene contrato con el Napoli hasta 2028, pero parece que la directiva de los Diablos Rojos está interesada en pagar su cláusula para verle de nuevo en Old Trafford.
Su presente goleador en la Serie A lo colocan como uno de los delanteros más interesantes del próximo mercado.
Posibles alineaciones
Leeds
Portero: Lucas Perri
Defensas: Sebastiaan Bornauw, Jaka Bijol, Pascal Struijk
Mediocampistas: James Justin, Gabriel Gudmundsson, Brenden Aaronson, Ethan Ampadu, Ilia Gruev, Archie Gray
Delanteros:Joël Piroe, Dominic Calvert-Lewin
Posibles alineaciones
Manchester United:
Portero: Altay Bayindir
Defensas: Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot
Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha
Delantero: Rasmus Højlund
Pronóstico SI
Al Manchester United le ha costado mucho jugar en la carretera y el Leeds United es un equipo que cierra espacios en casa. Lo más probable es que exista un empate en este compromiso.
Leeds United 1-1 Manchester United
