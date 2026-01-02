Leeds vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester United buscará su primera victoria de 2026, cuando le toque una dura visita este domingo 04 de enero a Elland Road, el estadio del Leeds United, en encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

El conjunto dirigido por Ruben Amorim viene de un gris empate 1-1 ante el colista del campeonato, el Wolverhampton, en un partido en el que no pudieron concretar las varias ocasiones que tuvieron para llevarse los tres puntos.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Leeds vs Manchester United?

Ciudad: Leeds, Inglaterra

Fecha: domingo 4 de enero

Horario: 7:30 am (costa este de EE.UU.), 6:30 am (México), 1:30 pm (España)

Estadio: Elland Road

¿Cómo se podrá ver el Leeds vs Manchester United en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos NBC Sports fuboTV México HBO MAX - TNT Sports Plan Premium Disney+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Ledds United

Rival Resultado Competición Liverpool 0-0 E Premier League Sunderland 1-1 E Premier League Crystal Palace 4-1 V Premier League Brentford 1-1 E Premier League Liverpool 3-3 E Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Wolverhampton 1-1 E Premier League Newcastle 1-0 V Premier League Aston Villa 1-2 D Premier League Bournemouth 4-4 E Premier League Wolverhampton 4-1 V Premier League

Últimas noticias del Leeds United

Dominic Calvert-Lewin ha sido clave para el cuadro del Leeds United, alejando a su conjunto de los puestos de descenso, gracias a su racha goleadora en seis partidos. Cuatro empates y una victoria han hecho que el Leeds no conozca la derrota en los últimos cinco compromisos.

Este duelo será interesante para Calvert-Lewin, ya que desde el verano el Manchester United ha mostrado interés en contratarlo y será el escenario ideal para mostrar su talento. A sus 28 años de edad esta parece ser su última campaña en Leeds.

Últimas noticias Manchester United

En las últimas horas se habla de un posible regreso de Scott McTominay al Manchester United. Tiene contrato con el Napoli hasta 2028, pero parece que la directiva de los Diablos Rojos está interesada en pagar su cláusula para verle de nuevo en Old Trafford.

Su presente goleador en la Serie A lo colocan como uno de los delanteros más interesantes del próximo mercado.

Posibles alineaciones

Leeds

Portero: Lucas Perri

Defensas: Sebastiaan Bornauw, Jaka Bijol, Pascal Struijk

Mediocampistas: James Justin, Gabriel Gudmundsson, Brenden Aaronson, Ethan Ampadu, Ilia Gruev, Archie Gray

Delanteros:Joël Piroe, Dominic Calvert-Lewin

Posibles alineaciones

Manchester United:

Portero: Altay Bayindir

Defensas: Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Rasmus Højlund

Pronóstico SI

Al Manchester United le ha costado mucho jugar en la carretera y el Leeds United es un equipo que cierra espacios en casa. Lo más probable es que exista un empate en este compromiso.

Leeds United 1-1 Manchester United

