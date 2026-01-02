Sports Illustrated Fútbol

Leeds vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto local no ha perdido en sus últimos cinco compromisos
Pedro Moreira|
Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier League
Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Manchester United buscará su primera victoria de 2026, cuando le toque una dura visita este domingo 04 de enero a Elland Road, el estadio del Leeds United, en encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

El conjunto dirigido por Ruben Amorim viene de un gris empate 1-1 ante el colista del campeonato, el Wolverhampton, en un partido en el que no pudieron concretar las varias ocasiones que tuvieron para llevarse los tres puntos.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Leeds vs Manchester United?

Ciudad: Leeds, Inglaterra

Fecha: domingo 4 de enero

Horario: 7:30 am (costa este de EE.UU.), 6:30 am (México), 1:30 pm (España)

Estadio: Elland Road

Leeds United v Crystal Palace - Premier League
Leeds United v Crystal Palace - Premier League | Malcolm Bryce/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Leeds vs Manchester United en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

NBC Sports

fuboTV

México

HBO MAX - TNT Sports

Plan Premium Disney+

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Ledds United

Rival

Resultado

Competición

Liverpool

0-0 E

Premier League

Sunderland

1-1 E

Premier League

Crystal Palace

4-1 V

Premier League

Brentford

1-1 E

Premier League

Liverpool

3-3 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Wolverhampton

1-1 E

Premier League

Newcastle

1-0 V

Premier League

Aston Villa

1-2 D

Premier League

Bournemouth

4-4 E

Premier League

Wolverhampton

4-1 V

Premier League

Últimas noticias del Leeds United

Dominic Calvert-Lewin ha sido clave para el cuadro del Leeds United, alejando a su conjunto de los puestos de descenso, gracias a su racha goleadora en seis partidos. Cuatro empates y una victoria han hecho que el Leeds no conozca la derrota en los últimos cinco compromisos.

Este duelo será interesante para Calvert-Lewin, ya que desde el verano el Manchester United ha mostrado interés en contratarlo y será el escenario ideal para mostrar su talento. A sus 28 años de edad esta parece ser su última campaña en Leeds.

Dominic Calvert-Lewin
Dominic Calvert-Lewin | Malcolm Bryce/GettyImages

Últimas noticias Manchester United

En las últimas horas se habla de un posible regreso de Scott McTominay al Manchester United. Tiene contrato con el Napoli hasta 2028, pero parece que la directiva de los Diablos Rojos está interesada en pagar su cláusula para verle de nuevo en Old Trafford.

Su presente goleador en la Serie A lo colocan como uno de los delanteros más interesantes del próximo mercado.

US Cremonese v SSC Napoli - Serie A
Scott Mc Tominay | NurPhoto/GettyImages

Posibles alineaciones

Leeds

Portero: Lucas Perri

Defensas: Sebastiaan Bornauw, Jaka Bijol, Pascal Struijk

Mediocampistas: James Justin, Gabriel Gudmundsson, Brenden Aaronson, Ethan Ampadu, Ilia Gruev, Archie Gray

Delanteros:Joël Piroe, Dominic Calvert-Lewin

Posibles alineaciones

Manchester United:

Portero: Altay Bayindir

Defensas: Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Rasmus Højlund

Pronóstico SI

Al Manchester United le ha costado mucho jugar en la carretera y el Leeds United es un equipo que cierra espacios en casa. Lo más probable es que exista un empate en este compromiso.

Leeds United 1-1 Manchester United

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

Share on XFollow PedroLMoreira
Home/Futbol