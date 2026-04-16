Leo Messi y la AFA reciben demandas por incumplimientos de contrato

Además de ser una estrella con el balón, Leo Messi es un personaje que mueve a su alrededor mucho dinero. Es casi un hecho que, estadio en el que se presente el hoy jugador del Inter Miami, estará repleto.

Esto también sucede con la selección de Argentina. Es por ello que más de una nación busca cotejos con la albiceleste, tanto por lo deportivo, como por lo comercial. Sin embargo, en los últimos tiempos el '10' no ha cumplido con todos sus compromisos en cancha y esto le ha traído algunos temas legales en contra.

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Megan Briggs/GettyImages

VID Music Group ha demandado tanto a Leo Messi como a la AFA por pérdida millonarias debido a la ausencia del jugador en un cotejo, y el cambio de sede en otro. Los mismos se llevaron a cabo durante la fecha FIFA de octubre donde Argentina se cruzó con Venezuela y Puerto Rico dentro de Estados Unidos.

En el primer cotejo, Leo no cumplió con los 30 minutos de partido mínimos que venían en el contrato firmado con la AFA. Se entiende que el '10' estuvo de actividad para el encuentro contra Venezuela por un tema de lesión, argumento bajo cual la Federación busca su defensa.

En el segundo duelo, Messi sí tuvo actividad contra Puerto Rico. De hecho mucho más que la mínima. Sin embargo, el cotejo sufrió un cambio de sede. Se tenía estipulado el Soldier Field de Chicago, estadio para casi 80 mil personas, y el duelo se terminó llevando a cabo en el Chase Stadium de Miami, recinto 4 veces menor en aforo.

La AFA argumentó que el cambio de sede se dio debido a las protestas migratorias en Chicago que podían afectar en temas vialidad. Sin embargo, la promotora afirma que la decisión de la Federación les costó perdidas millonarias en taquilla.