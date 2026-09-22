Leo Messi y una camiseta especial para su despedida de la selección argentina

El parón internacional de septiembre y octubre traerá consigo un momento tremendamente emotivo para todos: Leo Messi le pondrá punto final a su carrera con la selección argentina tras el subcampeonato del mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La gran cita será el 6 de octubre en el Monumental de Buenos Aires frente a Benín, que será el último rival de la Albiceleste en una fecha FIFA donde también enfrentará a Burkina Faso y Bolivia. Para este encuentro, Leo Messi hizo un anuncio personal que llamó la atención: una camiseta especial.

"Último partido... Una camiseta para toda la vida", escribió en su cuenta de Instagram, acompañando un video donde se ve como cambia la nueva casaca en lugar de la equipación titular que la Scaloneta usó en el Mundial 2026.

El anuncio se hizo, pero no hay mucha más claridad que eso: no se sabe si es solo una versión conmemorativa de la marca de Leo en colaboración con Adidas, o si será utilizada en el partido por todo el equipo. Mucho menos si llegó para quedarse, aunque seguramente sea comercializada en las principales tiendas por la marca alemana.

Messi se retira como el máximo ídolo de la selección argentina, marcando a fuego los corazones de varias generaciones que tuvieron el privilegio de disfrutar su fútbol durante 20 años. La gloria demoró en llegar, pero quizás fue solamente un capricho del destino para que el rosarino se convierta en uno de los íconos mundiales de la resiliencia deportiva.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

En 2021 se sacó la espina levantando la Copa América, en 2022 llegó la tercera estrella y en 2024 ratificó su estadía en el trono continental. En 2026 no pudieron bordar la cuarta, pero la victoria ante Inglaterra en semifinales todavía llena de orgullo los corazones argentos.

Las estadísticas explican a la perfección su influencia y legado: 125 goles en 207 partidos. Es el máximo goleador histórico y el futbolista que más encuentros jugó con la camiseta Argentina. Además, es el futbolista que más choques de Mundial ha protagonizado con 26. Un viaje de película que nunca olvidaremos.