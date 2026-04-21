León vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Club León recibirá al Club América en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, será la correspondiente Jornada 16 desde tierras guanajuatenses y buscarán quedarse con las tres unidades.

A continuación, les dejemaos la información más relevante de este compromiso entre ambos clubes que buscan quedarse con uno de los ocho boletos a la Fiesta Grande.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro del Bajío ha despertado y ha ganado mucho en la recta final del certamen y están con la esperanza de poder colarse entre los mejores equipos del campeonato.

Por su parte, las Águilas han tenido un torneo inestable y no han convencido en su funcionamiento, por lo que no aspiran a algo bueno esta campaña, por eso vamos por un posible empate en este duelo. Cabe mencionar que los de Coapa no han perdido ante los esmeraldas en sus últimos cinco enfrentamientos.

León 1-1 América

¿A qué hora se juega el León vs América?

Ciudad : León

: León Estadio : León

: León Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora: 23:06 EE.UU (Este), 21:06 MEX

El Estadio León será la sede del partido | Leopoldo Smith/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre León vs América (últimos cinco partidos)

León: 0

0 Empate : 2

: 2 América: 3

Último partido entre ambos: 01/11/25 - América 2-0 León - Liga MX

Últimos 5 partidos

León América León 3-1 Juárez 18/04/26 América 0-1 Nashville 14/04/26 Puebla 0-1 León 10/04/26 América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 León 2-0 Atlas 04/04/26 Nashville 0-0 América 07/04/26 Atlético de San Luis 1-2 León 21/03/26 Santos Laguna 1-1 América Chivas 5-0 León 18/06/26 Pumas 1-0 América 21/04/26

¿Cómo ver el León vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México FOX One

Últimas noticias de León

De la mano de Javier Gandolfi en el banquillo, el conjunto esmeralda ha reaccionado y se puede colar a la Liguilla, luego de registrar cuatro triunfos de manera consecutiva.

Viene de vencer 3-1 a los Bravos de Ciudad Juárez y son octavos de la clasificación, pero se toparán ante un rival complicado como las Águilas.

Posible alineación de León (4-3-3): Óscar García; Iván Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro, Salvador Reyes; Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Fernando Beltrán; Juan Dominguez; Diber Cambindo, Ismael Díaz.

Últimas noticias de América

Con un doblete de Brian Rodríguez, el conjunto azulcrema consiguió el triunfo frente a los Diablos Rojos y están en puestos de Liguilla en la sexta posición.

Con ello registra tres partidos seguidos sin perder y a pesar de un torneo inconsistente se pueden meter sin problemas a la Fiesta Grande.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

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