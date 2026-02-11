Lesión de Luis Romo: qué se sabe y qué bajas tendrá Chivas para el Clásico

El Guadalajara llega al partido más importante de la temporada regular en un estado de forma envidiable. Tras superar a Mazatlán, el equipo de Gabriel Milito mantiene un paso perfecto en el inicio del Clausura 2026, con cinco victorias en igual número de presentaciones.

Sin embargo, no todo es alegría en la Perla Tapatía. Las alarmas se encendieron en el campamento rojiblanco tras el último compromiso, pues el intenso inicio comenzó a cobrar factura en piezas clave del esquema titular, justo antes de recibir al América en el Estadio Akron el próximo sábado 14 de febrero.

La situación que genera mayor expectativa es la de Luis Romo. El futbolista, que ha sido pieza clave en el esquema del Guadalajara, terminó el partido ante los sinaloenses con signos de dolor.

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

¿Qué lesión tiene Luis Romo?

Hasta el momento, el Guadalajara no ha emitido un comunicado médico oficial que confirme la gravedad de la dolencia de Romo. No obstante, la información que trasciende desde el entorno del equipo sugiere que el volante podría tener un desgarro y está en serias dudas.

La ausencia de Romo representaría un golpe duro para la estructura del Rebaño Sagrado, ya que el "Tanque" aporta el equilibrio necesario entre la defensa y el ataque. En caso de que no logre recuperarse a tiempo, el cuerpo técnico tendrá que buscar alternativas en la plantilla para cubrir una de las zonas donde el América suele ser más peligroso.

Otros lesionados y novedades del Guadalajara para el Clásico vs América

Más allá de la incertidumbre con Romo, hay otros nombres que figuran en el parte de novedades. José Castillo sufrió una torcedura de tobillo en el último compromiso y tuvo que ser sustituido por Miguel Tapias.

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

A diferencia del caso de Romo, el panorama para Castillo parece más alentador y se espera que, si la evolución sigue siendo positiva, pueda estar disponible para ocupar su lugar en la zaga.

Por otro lado, la preocupación se extiende al canterano Diego Campillo. Tras haber regresado recientemente de una fractura en el quinto metatarsiano, se reporta que Campillo presenta una sobrecarga muscular que ha condicionado su actividad en los últimos días.

En contraste, la nota positiva la pone Jonathan Pérez, el nuevo refuerzo procedente del Nashville de la MLS, quien ya se encuentra integrado y listo para ser tomado en cuenta.

