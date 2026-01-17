Lesionados del Manchester City: todos los jugadores que se perderían el Derbi de Manchester

El Manchester City busca este sábado su primera victoria del 2026 en la Premier League, en el Derbi de Manchester. El equipo no puede permitirse más tropiezos si quiere mantenerse cerca del Arsenal en la cima de la tabla.

El Arsenal tiene seis puntos de ventaja tras la racha de empates del City, aunque el conjunto de Pep Guardiola llega al clásico con buenas sensaciones luego de ganar 2-0 al Newcastle en la ida de las semifinales de la Carabao Cup, resultado que lo deja muy cerca de la final.

Ese triunfo fue aún más valioso por la cantidad de bajas en defensa. Guardiola tuvo que recurrir a un joven que pasó la primera mitad de la temporada cedido en el Watford para acompañar a Abdukodir Khusanov. Aunque mantenerlo como titular sería arriesgado, las lesiones obligan al técnico a considerar esa opción.

Estos son los jugadores con los que el Manchester City no contará para el duelo en Old Trafford.

Rúben Dias

Manchester City v Chelsea - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Estado: Baja



Posible regreso: Febrero



El defensor sufre una lesión muscular en el muslo que lo mantendrá fuera varias semanas más. Guardiola aseguró que volverá “pronto”, pero se estima una ausencia de hasta seis semanas tras el empate ante el Chelsea del 4 de enero.

Joško Gvardiol

Manchester City v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Estado: Baja



Posible regreso: Desconocido



El croata se fracturó la pierna en el empate frente al Chelsea y no volverá en el corto plazo. Era una pieza clave en la defensa y se espera que se pierda gran parte del resto de la temporada.

Nico González

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Visionhaus/GettyImages

Estado: Duda



Posible regreso: vs. Manchester United (17/01/26)



El mediocampista arrastra una lesión ósea leve sufrida ante el Brighton el 7 de enero. Guardiola confirmó que el entrenamiento del viernes definirá si puede jugar. En caso contrario, Rodri está disponible.

John Stones

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Estado: Baja



Posible regreso: Febrero



Las constantes lesiones han limitado su continuidad desde la temporada 2022–23. No juega desde diciembre por una lesión en el muslo y todo apunta a que ya disputó su último derbi, ya que su contrato termina al final de la campaña.

Omar Marmoush

Egypt v Benin Round Of 16 - Africa Cup Of Nations | Visionhaus/GettyImages

Estado: Copa Africana de Naciones



Posible regreso: vs. Bodø/Glimt (20/01/26)



Egipto fue eliminado en semifinales, pero aún disputa el partido por el tercer lugar. Marmoush regresará al City después y podría reaparecer en la Champions League.

Oscar Bobb

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Visionhaus/GettyImages

Estado: Baja



Posible regreso: Febrero



El joven extremo noruego sufre una lesión muscular y no ha tenido continuidad. Con mayor competencia en su posición, se habla de una posible cesión cuando esté recuperado.

Savinho

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN CITY | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Estado: Baja



Posible regreso: Febrero



El brasileño arrastra problemas físicos y su última lesión, sufrida el 1 de enero ante el Sunderland, lo mantendrá fuera por varias semanas más.

Mateo Kovačić

Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Quality Sport Images/GettyImages

Estado: Baja



Posible regreso: Desconocido



El croata se recupera de una cirugía en el talón. No volverá pronto, aunque se espera que reaparezca antes del Mundial de 2026 y aún pueda jugar esta temporada con el City.

