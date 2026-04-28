Lesionados y sancionados del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

El Atlético de Madrid y el Arsenal abrirán este miércoles 29 de abril una de las serie de semifinales de la Champions League 2025/2026. En un Riyadh Air Metropolitano colmado, el conjunto colchonero buscará sacar un resultado que le permita llegar con ventaja a la revancha del 5 de mayo en el Emirates.

Más allá del gran entusiasmo en uno y otro equipo, si algo tienen en común ambos entrenadores es que deberán lidiar con lesionados para el trascendental duelo, así como también jugadores que no llegan al 100% desde lo físico.

Lesionados del Atlético de Madrid

En el local son dos las bajas confirmadas. Pablo Barrios debió abandonar el partido ante el Athletic Bilbao por una lesión muscular en el muslo izquierdo y se perderá no solo la ida, sino también la vuelta en Londres. Se estima que recién podrá reincorporarse a fines de mayo.

Al volante se suma José María Giménez, afectado por una lesión en el sóleo desde el 7 de abril que lo obligó a ausentarse también de la final de la Copa del Rey.

Dávid Hancko, con dolor en uno de sus tobillos, y Ademola Lookman, con un edema en el aductor, llegan con lo justo pero se espera que puedan ocupar al menos un lugar entre los suplentes.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Pablo Barrios Lesión muscular Descartado 24/05/26 José María Giménez Lesión muscular Descartado Incierta Ademola Lookman Edema En duda Incierta Dávid Hancko Tobillo En duda Incierta

Atletico de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Suspendidos del Atlético de Madrid

El equipo de Simeone no cuenta con ningún jugadore suspendido para este partido de ida.

Lesionados del Arsenal

Los ausentes confirmados entre los Gunners son Mikel Merino, recuperándose de un problema en el pie, y Jurrien Timber, todavía fuera por una lesión en el tobillo que lo mantiene al margen desde hace mediados de marzo.

A ellos podría sumarse Riccardo Calafiori, quien arrastra molestias y difícilmente llegue en condiciones para este primer cruce. Además, el cuerpo técnico deberá evaluar la situación de Kai Havertz y Eberechi Eze, ambos con sobrecargas musculares, y de Martin Zubimendi por un cuadro de enfermedad. En principio no parecen problemas graves, pero ninguno de ellos está confirmado.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Mikel Merino Fractura de estrés en el pie derecho Descartado 24/05/26 Jurrien Timber Tobillo Descartado Incierta Riccardo Calafiori Molestia muscular En duda Incierta Kai Havertz Molestia muscular En duda Incierta Eberechi Eze Molestia muscular En duda Incierta Martín Zubimendi Enfermo En duda Incierta

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup - Final - Wembley | John Walton - PA Images/GettyImages

Suspendidos del Arsenal

El conjunto londinense no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro de ida.

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