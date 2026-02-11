Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid
La Copa del Rey en su edición 2025/26 ya tiene definidas sus semifinales y el sorteo puso frente a frente al Atlético de Madrid y al Futbol Club Barcelona, quienes abrirán dicha instancia este jueves 12 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano. Un cruce que bien podría ser una final adelantada, pero en el que solo uno podrá buscar la gloria.
Los colchoneros todavía tienen la herida fresca del certamen pasado, cuando también se cruzó con los culés en esta instancia. Aquella eliminatoria fue una montaña rusa desde el primer capítulo: la ida en el Lluís Companys terminó con un vibrante 4-4 y todo se decidió en la vuelta gracias a un gol en solitario de Ferrán Torres que silenció la casa rojiblanca.
Todo apunta a que el panorama no es tan diferente para los ahora locales, ya que en los duelos más recientes entre estas instituciones, los de Barcelona lideran con tres triunfos, por un empate y una sola victoria para los de Diego Simeone.
Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid
En el futbol no todo es color de rosa para la escuadra de Hansi Flick y es que todavía no logran recuperar a muchos de sus jugadores por lesión, así que están teniendo que echar mano de lo que se tiene para encarar una complicada agenda que se ha dado en este arranque del 2026.
En el presente cercano el foco se ha posado sobre Raphinha, quien en los últimos meses había sido el jugador más destacado para su equipo, pero que contra el Elche sufrió una lesión que lo hizo salir del campo en el medio tiempo, y que si bien nunca se dio una versión oficial, se sabe que es debido a una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.
A sabiendas de esto, en medio de una premiación de la cadena SER en España, el brasileño afirmó que si bien su recuperación va viento en popa, aún no sabe si podrá estar para el duelo de ida de la Copa del Rey.
Estoy mejor, estoy cada día mejor. Aún no estoy al cien por ciento, todavía no sabemos si podrá estar el jueves. Hay opciones, pero con las lesiones no se sabe. Tengo muchas ganas de jugar.Raphinha
Sancionados del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid
En el rubro de los sancionados no hay mayor problema para la oncena blaugrana, ya que en los tres partidos que han disputado hasta este momento, solo Marc Bernal, Fermín López y João Cancelo han visto el cartón preventivo, el primero contra el Guadalajara, el segundo frente al Real Betis y el último en el duelo contra el Albacete.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.