Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentar al Celta de Vigo

El Barcelona continuará su campaña en LaLiga con un enfrentamiento en casa contra el Celta de Vigo este domingo.

El conjunto catalán, que viene de una victoria por 3-1 sobre el Elche en LaLiga y un empate 3-3 con el Club Brujas en la Champions League, busca mantenerse en el segundo lugar de la tabla, a cinco puntos del líder Real Madrid.

Sin embargo, el técnico Hansi Flick afronta el partido con una enfermería repleta, incluyendo dos dudas de último momento y cinco ausencias confirmadas que afectan a todas las líneas del equipo.

Jugadores en duda vs Celta de Vigo

Flick deberá esperar hasta el último momento para decidir si puede contar con dos de sus defensores, quienes ya están en la recta final de sus recuperaciones.

Andreas Christensen : El central danés sigue siendo una duda importante por un problema en la pantorrilla que ha resultado difícil de superar. Se esperaba que estuviera disponible vs Brujas, por lo que podría saltar al banquillo este fin de semana.

: El central danés sigue siendo una duda importante por un problema en la pantorrilla que ha resultado difícil de superar. Se esperaba que estuviera disponible vs Brujas, por lo que podría saltar al banquillo este fin de semana. Eric Garcia: El central sufrió una sospecha de fractura de nariz en el partido de Champions League contra el Club Brujas. Se espera que pueda jugar con una máscara protectora, pero no está confirmado para este fin de semana.

Lesionados del Barcelona vs Celta

El mayor problema para el técnico alemán está en las ausencias confirmadas, que incluyen a varios pilares del equipo, dos de ellos de larga duración.

Joan García : El portero, quien fue operado de la rodilla a finales de septiembre, ya ha regresado a los entrenamientos. Su inclusión será regresando del parón internacional.

: El portero, quien fue operado de la rodilla a finales de septiembre, ya ha regresado a los entrenamientos. Su inclusión será regresando del parón internacional. Pedri : El centrocampista sufre un problema muscular que lo mantendrá fuera hasta la misma fecha que Garcia, apuntando a volver el 22 de noviembre.

: El centrocampista sufre un problema muscular que lo mantendrá fuera hasta la misma fecha que Garcia, apuntando a volver el 22 de noviembre. Raphinha : La recuperación del brasileño por su lesión en los isquiotibiales se ha complicado. Tras ser descartado a última hora para El Clásico, sigue sin estar disponible y podría estar entre las dudas para este juego.

: La recuperación del brasileño por su lesión en los isquiotibiales se ha complicado. Tras ser descartado a última hora para El Clásico, sigue sin estar disponible y podría estar entre las dudas para este juego. Gavi : Sigue con su recuperación de larga duración tras la operación de menisco. No se espera que el mediocampista regrese a los terrenos de juego hasta principios de 2026.

: Sigue con su recuperación de larga duración tras la operación de menisco. No se espera que el mediocampista regrese a los terrenos de juego hasta principios de 2026. Marc-André ter Stegen: El guardameta alemán continúa con su recuperación tras una operación de espalda. Aunque ya ha vuelto a entrenar, no estará disponible hasta más adelante en el año.

Sancionados para la Jornada 12

En el aspecto disciplinario, el Barcelona no reporta jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones para el partido contra el Celta.

