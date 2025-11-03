Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentar al Club Brugge

El FC Barcelona recibió buenas noticias este sábado, ya que Hansi Flick confirmó que Dani Olmo, Robert Lewandowski y Joan Peña ya están aptos para regresar con el resto del equipo tras superar sus respectivas lesiones. No obstante, el guardameta cuenta con menos chances de jugar que los primeros dos ya que recién empieza a hacer trabajos de campo a la par del resto de sus compañeros.

El conjunto blaugrana está tercero en LaLiga con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas. Mientras, en la UEFA Champions League es uno de los animadores, y buscará afianzarse en zona de clasificación directa a los octavos de final venciendo en condición de visitante al Club Brugge en Bélgica. De momento, los de Flick son novenos clasificados con seis puntos tras gaanr dos partidos y perder frente al vigente campeón.

Futbolistas lesionados del FC Barcelona vs Brugge

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Raphinha : El extremo brasileño sufrió una recaída de su lesión en los isquiotibiales. Su regreso se ha complicado y ahora se le espera también para después de la fecha FIFA de noviembre.

: El extremo brasileño sufrió una recaída de su lesión en los isquiotibiales. Su regreso se ha complicado y ahora se le espera también para después de la fecha FIFA de noviembre. Andreas Christensen : El defensa danés ha recaído de su problema en la pantorrilla y podría estar de baja hasta finales de noviembre.

: El defensa danés ha recaído de su problema en la pantorrilla y podría estar de baja hasta finales de noviembre. Marc-André Ter Stegen : Tras su cirugía de espalda, el club espera poder contar con el experimentado guardameta alemán a principios de diciembre.

: Tras su cirugía de espalda, el club espera poder contar con el experimentado guardameta alemán a principios de diciembre. Gavi: Es la baja más larga del plantel. El centrocampista continúa su recuperación tras la cirugía de rodilla y no se espera que vuelva a jugar hasta marzo de 2026.

Futbolistas suspendidos en el FC Barcelona vs Brugge

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Para el partido por UEFA Champions League el FC Barcelona no tiene ningún jugador suspendido. Por Liga, Pedri cumplió la fecha de suspensión frente al Elche y estará de regreso en la jornada siguiente.

Más noticias sobre la Champions League