Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Racing
El Futbol Club Barcelona se hizo con una copa más para engrosar sus vitrinas, esto al derrotar tres goles por dos al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, pero ahora toca darle la vuelta a la página y enfrentar su duelo de la Copa del Rey frente al Racing este jueves 15 de enero en El Sardinero.
Los blaugranas vienen con el ánimo por el cielo, sin embargo, el trajín de partidos este arranque de 2026 ha sido complicado y más al realizar un viaje hasta Jeddah, Arabia Saudita, donde se llevó a cabo el cotejo del que salieron victoriosos, por eso es que todo apunta a que este encuentro lo disputarán con sus jugadores de segunda línea.
La escuadra de Hansi Flick se instaló en estos cuartos de final luego de derrotar dos goles por cero al Guadalajara de la Primera Federación, mientras que los Montañeses dieron la sorpresa y dejaron en el camino al Villarreal, equipo de una categoría superior a la suya con un marcador de dos goles por uno.
Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Racing
Si bien el conjunto culé no cuenta con futbolistas que estén fuera de participación por algún tipo de lesión, es altamente probable que Hansi Flick le dé descanso a los jugadores titulares que hicieron el viaje a Jeddah, Arabia Saudita, para así evitar futuras lesiones y problemas que lo aquejen rumbo a la recta final del campeonato.
De hecho, para engrosar la plantilla ya se incorporó Joao Cancelo, quien pasó los exámenes médicos a inicios de la semana y podrá ser elegible para cuando esté puesto a punto. Acorde a información revelada por diversos medios de comunicación, esto podría ser para el juego posterior a la Copa del Rey.
Sancionados del Barcelona para enfrentarse al Racing
En la pasada ronda de este certamen los culés se fueron en blanco en cuanto a sanciones, de hecho, solo Marc Bernal vio la cartulina amarilla al minuto 30 por una entrada sobre el delantero del Guadalajara Alejandro Cañizo, fuera de eso, todo marchó dentro de la legalidad.
No fue hasta el partido de la Supercopa de España donde derrotaron al Real Madrid que una roja se hizo presente y esta fue para Frenkie de Jong, quien sancadilló en medio campo a Kylian Mbappé y se fue a los vestidores, sanción que tendrá que ser cumplida en este torneo ya que no habrá más oportunidades de hacerlo en Supercopa.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.