Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Racing

El Futbol Club Barcelona se hizo con una copa más para engrosar sus vitrinas, esto al derrotar tres goles por dos al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, pero ahora toca darle la vuelta a la página y enfrentar su duelo de la Copa del Rey frente al Racing este jueves 15 de enero en El Sardinero.

Los blaugranas vienen con el ánimo por el cielo, sin embargo, el trajín de partidos este arranque de 2026 ha sido complicado y más al realizar un viaje hasta Jeddah, Arabia Saudita, donde se llevó a cabo el cotejo del que salieron victoriosos, por eso es que todo apunta a que este encuentro lo disputarán con sus jugadores de segunda línea.

La escuadra de Hansi Flick se instaló en estos cuartos de final luego de derrotar dos goles por cero al Guadalajara de la Primera Federación, mientras que los Montañeses dieron la sorpresa y dejaron en el camino al Villarreal, equipo de una categoría superior a la suya con un marcador de dos goles por uno.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Racing

Si bien el conjunto culé no cuenta con futbolistas que estén fuera de participación por algún tipo de lesión, es altamente probable que Hansi Flick le dé descanso a los jugadores titulares que hicieron el viaje a Jeddah, Arabia Saudita, para así evitar futuras lesiones y problemas que lo aquejen rumbo a la recta final del campeonato.

João Cancelo ha pasado la revisión médica. ✅ pic.twitter.com/urZeEmOIVk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 12, 2026

De hecho, para engrosar la plantilla ya se incorporó Joao Cancelo, quien pasó los exámenes médicos a inicios de la semana y podrá ser elegible para cuando esté puesto a punto. Acorde a información revelada por diversos medios de comunicación, esto podría ser para el juego posterior a la Copa del Rey.

Sancionados del Barcelona para enfrentarse al Racing

En la pasada ronda de este certamen los culés se fueron en blanco en cuanto a sanciones, de hecho, solo Marc Bernal vio la cartulina amarilla al minuto 30 por una entrada sobre el delantero del Guadalajara Alejandro Cañizo, fuera de eso, todo marchó dentro de la legalidad.

🟥 F. de Jong | 90' — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

No fue hasta el partido de la Supercopa de España donde derrotaron al Real Madrid que una roja se hizo presente y esta fue para Frenkie de Jong, quien sancadilló en medio campo a Kylian Mbappé y se fue a los vestidores, sanción que tendrá que ser cumplida en este torneo ya que no habrá más oportunidades de hacerlo en Supercopa.

