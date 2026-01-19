Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Slavia Praga

El FC Barcelona visitará al Slavia Praga en esta Jornada 7 de la UEFA Champions League, un rival que hasta el momento no ha podido sacar un triunfo en el certamen y que se mantiene como sotanero.

Los blaugranas marchan en la décimoquinta posición con 10 puntos, esto producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Mientras los rojiblancos se encuentran en la posición 33 de 36 posibles, sumando apenas 3 unidades tras obtener un total de tres empates y tres derrotas.

Estas unidades tienen al conjunto culé a solo un triunfo de poderse meter entre los primeros ocho del certamen europeo, para así buscar en la jornada de cierre de la fase de liga igualar su segundo puesto de la temporada pasada en donde terminaron con seis triunfos, una igualada y un descalabro, para a la postre caer frente al inter de Milán en semifinales.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Slavia Praga

En la actualidad existen dos jugadores del Barcelona que se encuentran fuera de actividad, uno de ellos es Andreas Christensen y el otro es Gavi, ambos jugadores que podrían apoyar a su equipo en este trajín de partidos previo a la búsqueda de conseguir sumar un mayor número de trofeos a sus vitrinas.

Christensen sufrió una lesión grave de ligamento cruzado anterior, un problema que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante el resto de la campaña.

Mientras, Gavi sigue sin recuperarse de una lesión de menisco, una lesión que ha condicionado partes importantes de su temporada. La fractura y los trabajos de rehabilitación le han impedido estar disponible para los últimos compromisos.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | LLUIS GENE/GettyImages

Sancionados del Barcelona para enfrentarse al Slavia Praga

El el rubro de los jugadores que se perderán este encuentro está Lamine Yamal. El jugador español, a lo largo de las seis jornadas que se han disputado hasta el momento en este certamen, ya vio la amarilla en tres ocasiones, razón por la cual no será convocado para el viaje a la República Checa tras la disputa de su encuentro de LaLiga frente a la Real Sociedad.

El juvenil español se ganó el cartón amarillo por primera ocasión en el agregado del encuentro frente al París Saint Germain de la Jornada 2, posteriormente volvió a ser amonestado contra el Club Brujas por una protesta contra el árbitro central y la última fue la que se ganó contra el Eintracht Frankfurt por una falta absurda en medio campo.

