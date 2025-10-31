Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse al Pachuca

El Club Deportivo Guadalajara visitará al Club Pachuca en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el firme objetivo de mantener su racha positiva de cuatro triunfos en sus últimos cinco cotejos y así seguir escalando posiciones en la clasificación general.

El cuadro local por su parte, espera arruinar los planes del Rebaño Sagrado y quieren mantenerse en la zona de Play-In. El cuadro tapatío viene de mostrar un gran nivel y golear en el Clásico Tapatío con un hat-trick de Armando González.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto rojiblanco para este partido.

Chivas goleó 4-1 a Atlas con triplete de la 'Hormiga' | Jam Media/GettyImages

Lesionados de Chivas para enfrentarse al Pachuca

Alan Mozo y Leo Sepúlveda son duda hasta fin de torneo | Simon Barber/GettyImages

El lateral derecho Alan Mozo y el lateral izquierdo Leonardo Sepúlveda fueron operados de la rodilla y tobillo, respectivamente, por lo que actualmente se encuentran en etapa de rehabilitación, sin embargo, es poco probable que puedan volver a la actividad en el presente certamen o por lo menos en la fase regular.

Se confirmó una fractura del 5to metatarsiano en el pie izquierdo de nuestro Rojiblanco, Diego Campillo. Se sometió a un procedimiento quirúrgico, el cual resultó exitoso.



Su avance será sujeto a evolución. ¡ESTAMOS CONTIGO, 'Campi'! 🙏🏻 pic.twitter.com/2D03Dw7xMF — CHIVAS (@Chivas) October 28, 2025

Diego Milito reveló que Diego Campillo terminó el partido en la cancha del Estadio Akron con molestias que fueron atendidas por los médicos del club, quienes le informaron que las cosas parecían ser muy serias y posteriormente a través de las redes sociales confirmaron el diagnóstico de fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que lo deja fuera del resto del torneo.



Suspendidos de Chivas para enfrentarse al Pachuca

Chivas no tiene a jugadores sancionados | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por Gabriel Milito no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro mazatleco por motivos de sanción.

Diego Campillo es el único condicionado que tiene el equipo con cuatro amarillas en lo que va del torneo, la próxima ocasión en que reciba un cartón preventivo, recibirá un partido de suspensión. Sin embargo, debido a su lesión su participación en el torneo ha finalizado.

