Lesionados y sancionados del Inter Miami para enfrentarse al Vancouver Whitecaps

Este fin de semana termina una edición más de la Major League Soccer con la final de la MLS Cup 2025 a partido único entre el Inter Miami CF recibiendo al Vancouver Whitecaps.

El conjunto de Fort Lauderdale se metió como tercer lugar de la Conferencia Este y el cuadro canadiense fue sublíder de la Conferencia Oeste con 63 unidades.

Estos equipos se toparon dos veces en el año, ambas ocasiones en la semifinal de la Concacaf Champions Cup 2025 en donde el cuadro canadiense consiguió su clasificación a la final en donde a la postre fueran subcampeones (eliminaron a Miami por gol de visitante 2-0 y 1-3).

A continuación, los dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto de las garzas para el partido más importante de su historia.

The matchup is set. 🍿



It'll be @InterMiamiCF vs. @WhitecapsFC in MLS Cup pres. by Audi. 🏆 pic.twitter.com/33xPdfcOlC — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Lesionados de Inter Miami para enfrentarse a Vancouver Whitecaps

Ian Fray volvió a las convocatorias | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El juvenil mediocampista hondureño David Ruiz, tendría su regreso para la siguiente campaña pese a estar en los entrenamientos, luego de haberse lesionado con selección a final del mes de septiembre, además, el jugador centroamericano fue recientemente renovado, firmó hasta la temporada 2028 de la MLS, con una opción para 2029.

Por su cuenta, el juvenil argentino Santiago Morales tuvo una lesión de rodilla y su recuperación se estima hasta el mes de diciembre.

El dominicano Israel Boatwright tuvo una rotura de ligamento cruzado y su retorno será hasta el próximo año. Ryan Sailor es otro que ha estado fuera varias semanas por lesión y ya no volverá hasta el siguiente año.

Por otra parte, el lateral derecho estadounidense Ian Fray regresó a la convocatoria en la final de conferencia e ingresó de cambio en la segunda parte.

Sancionados de Inter Miami para enfrentarse a Vancouver Whitecaps

Javier Mascherano tendrá completos a sus titulares | Rich Storry/GettyImages

El conjunto entrenado por Javier Mascherano no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de Vancouver Whitecaps FC por motivos de sanción.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026