Lesionados y sancionados del Monterrey para enfrentar al América

Rayados de Monterrey se declara listo para el arranque de la "Fiesta Grande" del Apertura 2025 con un escenario que cualquier entrenador envidiaría.

Para el explosivo duelo de ida de los cuartos de final ante el América, el equipo regiomontano llega en una situación inmejorable y poco común a estas alturas de la temporada: la enfermería albiazul se encuentra vacía.

El estratega español, Domènec Torrent, podrá preparar la pizarra táctica para el choque en el Estadio BBVA sin las limitaciones que suelen aquejar a los equipos tras una larga fase regular y una Fecha FIFA de por medio.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Monterrey tiene jugadores lesionados vs América?

La respuesta es no. Monterrey tiene plantel completo, lo que es una rareza en el fútbol moderno. Todas las dudas que existían previo a la pausa internacional y al inicio de la fase final se han disipado satisfactoriamente.

El cuerpo médico ha trabajado a marchas forzadas y ha dado luz verde a todos los elementos del primer equipo, permitiendo que el técnico disponga de su once de gala y, más importante aún, de un banquillo profundo para gestionar los 180 minutos de la serie.

Recuperaciones vitales : La columna vertebral del equipo se ha fortalecido justo a tiempo. Santiago Mele, cuya seguridad bajo los tres palos es fundamental para las aspiraciones regias, está en óptimas condiciones tras sus compromisos y las molestias previas que habían encendido las alarmas.

: La columna vertebral del equipo se ha fortalecido justo a tiempo. Santiago Mele, cuya seguridad bajo los tres palos es fundamental para las aspiraciones regias, está en óptimas condiciones tras sus compromisos y las molestias previas que habían encendido las alarmas. Solidez en todas las líneas : En el medio campo y la defensa, las noticias son igual de alentadoras. Iker Fimbres y Fidel Ambriz han superado sus respectivos problemas físicos; Ambriz, en particular, dejó atrás una lesión sufrida durante los entrenamientos que amenazaba su participación en la ida.

: En el medio campo y la defensa, las noticias son igual de alentadoras. han superado sus respectivos problemas físicos; Ambriz, en particular, dejó atrás una lesión sufrida durante los entrenamientos que amenazaba su participación en la ida. A ellos se suma Víctor Guzmán, quien se ha recuperado totalmente de un cuadro viral que lo mermó en semanas anteriores. Todos ellos entrenan ya al parejo del grupo y con la intensidad que demanda una eliminatoria de este calibre.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Hay jugadores sancionados de Monterrey para la Liguilla?

El panorama disciplinario es el broche de oro para la planificación de Rayados. El equipo no presenta jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas ni tiene expulsiones pendientes arrastradas del cierre de la fase regular.

Monterrey saltará a la cancha con "saldo blanco" y con todas sus armas disponibles, dejando las excusas de lado y poniendo toda la responsabilidad del resultado en el funcionamiento futbolístico.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX