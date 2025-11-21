¿América cambiará de sede para el duelo ante Monterrey?

El Club América ha despejado toda duda respecto al partido de vuelta de los cuartos de final ante Monterrey: sí se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, pese a la preocupación inicial por un evento masivo programado para el mismo día en la zona.

Durante la semana existió la posibilidad de un cambio de sede, debido a que en la Plaza de Toros México, ubicada frente al estadio, se realizará horas después un concierto del cantante Junior H, lo que generó inquietud por la cercanía de dos audiencias multitudinarias.

Iñárritu confirma que el Club América jugará la Liguilla en el Estadio Ciudad de los Deportes.



"Todo esto lo hacemos por nuestra afición"



Sin embargo, el presidente operativo de las Águilas, Héctor González Iñárritu, descartó cualquier modificación. Aseguró que la decisión está tomada desde hace varios días y que el club nunca consideró seriamente un cambio de sede para este trascendental encuentro.

Iñárritu explicó que el América ya coordinó con Protección Civil y las autoridades de la Ciudad de México todos los protocolos necesarios para garantizar que las dos concentraciones masivas no se crucen ni generen riesgos en materia de seguridad o movilidad.

El directivo enfatizó que el club está preparado para cumplir con todos los lineamientos logísticos que requiere un partido de esta magnitud, especialmente al tratarse de un cruce de liguilla ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

La confirmación brinda tranquilidad tanto al plantel como a la afición azulcrema, que ya tenía planeado acudir al inmueble para apoyar al equipo en la búsqueda del pase a semifinales. El Estadio Ciudad de los Deportes se mantiene como el fortín temporal de las Águilas durante la remodelación del Estadio Azteca.

Además, la directiva considera que cambiar de estadio a última hora habría afectado la preparación deportiva y logística del club, algo que querían evitar a toda costa en una fase tan determinante.

Con la sede asegurada y los protocolos confirmados, el América ahora se concentra exclusivamente en lo deportivo. El duelo ante Monterrey promete ser de alta intensidad, y los azulcremas quieren cerrar la eliminatoria en casa, frente a su gente, sin distracciones externas.