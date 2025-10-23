Lesionados y sancionados de Monterrey vs Cruz Azul

El Club de Fútbol Monterrey visitará al Club de Fútbol Cruz Azul en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la encomienda de mantenerse dentro de los mejores cuatro equipos de la clasificación general para meterse a la Liguilla de manera directa.

El cuadro local por su parte espera impedirlo para quedarse con las tres unidades para mantenerse pisándole los talones al propio cuadro regios, pues están al tú por tú compitiendo por los primeros cuatro sitios de la tabla general.

El conjunto regiomontano acumula cuatro partidos sin perder y suman dos triunfos y dos empates, de hecho, vienen de golear 4-2 al FC Juárez.

Por su parte, la Máquina Celeste después de su gran triunfo ante las Águilas, el cuerpo técnico decidió dosificar a sus titulares y jugaron con muchos suplentes en la última fecha.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este partido.

Monterrey no tiene lesionados ni sancionados | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Lesionados de Monterrey para enfrentarse a Cruz Azul

Carlos Salcedo volvió a la actividad | Omar Vega/GettyImages

Buenas noticias para el conjunto de la Pandilla y es que no cuentan con ninguna baja por lesión.

En las semanas recientes y después del parón por Fecha FIFA han ido recuperando a varios de sus elementos que estaban tocados hasta el central mexicano Carlos Salcedo pudo volver a las canchas tras su lesión de rodilla.

De hecho, el cuerpo técnico tomó la decisión en el partido de mitad de semana de usar a varios suplentes para darle descanso a algunas piezas titulares. En el caso de Santiago Mele y Jorge Rodríguez ni siquiera fueron convocados.

Suspendidos de Monterrey para enfrentarse a Cruz Azul

Óliver Torres sigue con cuatro tarjetas amarillas | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto entrenado por Doménec Torrent no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro celeste por motivos de sanción.

El mediocampista español Óliver Torres es el único jugador condicionado que tiene el club con cuatro tarjetas amarillas en lo que va del certamen, en caso de recibir otro cartón preventivo en lo que resta del torneo regular será sancionado con un partido sin jugar.

Más noticias sobre la liga MX