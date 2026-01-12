Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse a Pumas

Tigres, actual subcampeón del fútbol mexicano, inició con éxito su andar en el Clausura 2026, de la Liga MX, ya que se metió al Estadio Alfonso Lastras para derrotar 1-2 al Atlético San Luis, gracias a un doblete de Marcelo Flores, pese al descuento del ítalo-brasileño Joao Pedro, vigente campeón de goleo. El Chelo, que al parecer se ha decido por defender a la selección de Canadá sobre la de México, tuvo un gran desempeño, lo que fue aplaudido por el técnico argentino Guido Pizarro.

Tras esto, los universitarios buscan dar un nuevo golpe de autoridad y será justamente en un duelo de felinos, ya que recibirán la visita de los Pumas, que iniciaron su camino con un empate 1-1 ante Querétaro en Ciudad Universitaria. El Volcán Universitario buscará pesar para que los locales sumen un nuevo triunfo, este miércoles 14 de enero.



Para el debut de la U de Nuevo León contra los potosinos, El Conde Pizarro no pudo contar con el lateral mexicoamericano Marco Farfán ni con el defensa Jesús Angulo, debido a sus respectivas lesiones. El ex Portland Timbers está en proceso de recuperación tras un golpe en la pierna derecha, así que está haciendo trabajos específicos para poder estar en mejor forma. En el caso del Stitch, también continúa recuperándose de una molestia en la rodilla izquierda, lo que ha impedido que se integre por completo a los entrenamientos del grupo. Debido a esto, ambos están prácticamente descartados para la segunda fecha.



Quien quedó fuera de la convocatoria poco antes de hacer el viaje fue Ozziel Herrera, pues sufrió una lesión en los entrenamientos. El cuerpo médico explicó que se trataba de un edema muscular en el recto anterior del muslo derecho, sin tener un tiempo estimado para su retorno.

Otro que no estuvo en la primera jornada fue el delantero argentino Ángel Correa, pero a diferencia de sus compañeros, él recibió un permiso especial para presentarse después, ya que tuvo vacaciones. Ante esto, hay posibilidades de que pueda sumar sus primeros minutos del semestre frente a la UNAM.



Con respecto a los sancionados, el único en la congeladora es Juan Pablo Vigón, que recibió dos partidos de suspensión durante la final del Apertura 2025 contra Toluca, tras haber agredido al argentino Franco Romero. Los que comenzaron el certamen siendo pintados de amarillo fueron Juan Purata y el uruguayo Fernando Gorriarán.

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Ozziel Herrera: sufre de un edema muscular en el recto anterior del muslo derecho; sin tiempo estimado de regreso.

Jesús Angulo: en rehabilitación debido a una molestia en la pierna derecha.

Marco Farfán: en recuperación tras un golpe recibido en la pierna derecha.

¿Qué jugadores tiene sancionados Tigres?

Juan Pablo Vigón: le queda un duelo de suspensión tras haber agredido a Franco Romero en la final de vuelta contra Toluca.

