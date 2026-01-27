Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

El Real Madrid es un auténtico hospital y no podrá contar con una serie de jugadores importantes de cara a la disputa de la Jornada 8 y definitoria de la fase de liga de la UEFA Champions League, misma en la que se verán las caras contra el Benfica en el Estadio da Luz este próximo miércoles 28 de enero.

Si de algo ha adolecido el conjunto merengue desde que estaba Xabi Alonso al mando del equipo es de los temas físicos y ahora, con todo el trajín del arranque de año, se han confirmado muchas bajas que podrían mermar el accionar del equipo en este certamen.

Álvaro Arbeloa ha tenido que hacer algunas adecuaciones en su parado táctico debido a este inconveniente, como el colocar de lateral por derecha e interior por derecha a Federico Valverde ante la lesión de Trent Alexander-Arnold o la incursión nada descabellada de Dean Huijsen por la baja de Éder Militao y Ferland Mendy.

Álvaro Arbeloa, Real Madrid | Maria Jimenez/GettyImages

Hasta el momento las cosas han funcionado para el nuevo cuerpo técnico, que desde hace dos partidos ha dejado ver esta alineación bastante atípica, pero en instancias definitivas el club deberá contar con sus mejores hombres para lograr trascender.

Jugadores lesionados del Real Madrid frente al Benfica

Se ha dicho en diversos medios de comunicación que todo apunta a que en febrero las cosas mejores en el rubro de lesiones para el Real Madrid y es que podrían regresar a tener plantel completo, pero para este encuentro en Portugal, las bajas siguen siendo considerables.

Las confirmadas hasta el momento son la de Trent Alexander-Arnold, quien sufrió una lesión en el muslo desde diciembre. Le sigue Éder Militão, quien también sigue en recuperación por un tema de isquiotibiales, de igual forma Antonio Rüdiger continúa con sus molestias en la rodilla y aún no hay fecha exacta para su vuelta y para terminar está Ferland Mendy, quien no ha tenido minutos debido a una lesión en la pantorrilla.

Ferland Mendy, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

La única buena noticia es que Rodrygo Goes logró recuperarse de una lesión muscular sufrida en la gran final de la Supercopa de España y ya entró en la convocatoria para el pasado juego de LaLiga, así que posiblemente esté llamado para viajar a suelo lusitano.

Jugadores sancionados del Real Madrid frente al Benfica

En el apartado disciplinario, el Real Madrid no cuenta con ningún jugador sancionado para este partido.

