Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo

El Real Madrid le ganó al Athletic Club con autoridad por 3-0 en San Mamés y llega al encuentro con el Celta de Vigo con la moral bien alta. Los blancos han empezado a recuperar a grandes valores como Éder Militão y Antonio Rüdiger, que hicieron su reaparición ante los de Bilbao, y Franco Mastantuono que volvió a una lista de convocados.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

Este martes, el Real Madrid informó que Ferland Mendy presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Aún no se sabe con exactitud cuál será el tiempo de recuperación pero se prevee que no volverá hasta 2026.

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, aunque no jugó con Austria por su lesión en el sóleo, el ex del Bayern Múnich volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscular se desconoce su evolución, pero es posible que siga ausente algunas semanas.

En cuanto a Dean Huijsen, desde el club aún no han emitido ningún parte médico, pero informan varios medios que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo.

El último en sumarse a la enfermería fue Trent Alexander Arnold, que sufrió un problema muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda en el partido frente al Athletic Club y estará dos meses de baja.

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo

Xabi Alonso no tiene jugadores sancionados | SOPA Images/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro dirigido por Giráldez por motivos de sanción.

Sin embargo, Aurélien Tchouaméni se encuentra amenazado con cuatro tarjetas amarillas y cuando reciba una más será suspendido un partido.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP