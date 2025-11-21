Lesionados y sancionados de Real Madrid para enfrentarse al Elche

El Real Madrid visitará al Elche en la Jornada 13 de LaLiga con el firme objetivo de mantenerse en la cima del torneo doméstico, pues en 12 fechas ha conseguido 10 triunfos y solamente un empate y una derrota.

El cuadro ilicitano por su parte espera hacer valer su localía siendo onceavo sitio con tres triunfos, seis empates y tres derrotas en el certamen.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados de Real Madrid para enfrentarse al Elche

Dani Carvajal se lesionó desde El Clásico | Soccrates Images/GettyImages

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

Por su parte, Antonio Rüdiger tiene previsto volver a mediados de diciembre. El alemán sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda el 12 de septiembre en el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad, tendrá que esperar hasta inicios o mediados de diciembre para tener opciones de volver a jugar.

El mediocampista defensivo Aurélien Tchouaméni sufrió una lesión en el muslo y se espera su retorno a principios de diciembre.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2025

Después de la Fecha FIFA, el cuadro blanco anunció en sus redes sociales que a Éder Militão se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución. Por lo que estará fuera para este duelo.

A Franco Mastantuono se le diagnosticó una pubalgia, en consecuencia, la evolución del canterano de River Plate marcará sus plazos, al margen de que se estima que volvería a estar disponible para Xabi tras el parón de selecciones, a mediados de noviembre o principios de diciembre.

Kylian Mbappé tuvo molestias desde el encuentro ante Villarreal en el tobillo. Posteriormente, el delantero también tuvo que retirarse del partido de Francia contra Azerbaiyán, acusando la misma dolencia.

El tobillo continuó dándole problemas y tuvo que abandonar la concentración de Francia el 14 de noviembre por una inflamación en el tobillo derecho. Por el momento, se desconoce el alcance de las molestias de Kylian Mbappé y cuánto tiempo podría ser baja.

En los casos de Thibaut Courtois, Federico Valverde y Eduardo Camavinga, sus respectivas molestias no serían de gravedad. El belga y el francés participaron en la última sesión de entrenamiento y podrían estar de regreso este fin de semana.

Suspendidos de Real Madrid para enfrentarse al Elche

Real Madrid no tiene jugadores suspendidos | Denis Doyle/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el Elche por motivos de sanción.

