Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Manchester City

El cruce entre el Real Madrid y el Manchester City es, sin lugar a dudas, uno de los duelos más esperados de la Champions League 2025/26. El problema, para los madridistas, es que el conjunto de Álvaro Arbeloa llega condicionado por una larga lista de bajas para el partido de ida. La alegría, para los citizens, es que el equipo de Pep Guardiola afronta el encuentro con una situación mucho más favorable.

A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de ambos equipos para este compromiso.

Lesionados del Real Madrid

La enfermería del Real Madrid es un listado repleto de nombres importantes. La baja más reciente es la de Álvaro Carreras, quien sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro.

Parte médico de Carreras. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2026

A él se suma Kylian Mbappé, que continúa recuperándose de un esguince en la rodilla izquierda que lo mantiene fuera desde la derrota ante el Osasuna. Jude Bellingham también sigue en recuperación por una lesión en los isquiotibiales que podría dejarlo fuera hasta abril.

En defensa, el equipo blanco tampoco contará con Éder Militão ni David Alaba, ambos afectados por problemas musculares, mientras que Dani Ceballos arrastra una lesión en el sóleo. Por su parte, Rodrygo fue descartado para el resto de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kylian Mbappé Esguince de rodilla izquierda Descartado Incierta Jude Bellingham Lesión en el tendón de la corva Descartado Abril Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado 13/4/2026 David Alaba Lesión en la pantorrilla Descartado Incierta Éder Militao Lesión muscular en el bíceps femoral Descartado 1/4/2026 Álvaro Carreras Lesión muscular en la pantorrilla derecha Descartado Incierta

Suspendidos del Real Madrid

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido.

Lo que sí, hay futbolistas que deberán tener cuidado con las amonestaciones, ya que están apercibidos y podrían perderse el encuentro de vuelta si reciben una tarjeta. Entre ellos aparecen Vinícius Jr, Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni.

Lesionados del Manchester City

A diferencia del conjunto español, el City llega con muy pocos problemas físicos. El único jugador que no estará disponible es Josko Gvardiol, quien continúa recuperándose de una lesión.

En cambio, Erling Haaland regresaría a la convocatoria tras haber descansado en el último partido ante el Newcastle como parte de una gestión de cargas.

🚨 Erling Haaland, left out of Man City squad today but no injury or problems.



He’s just being rested by Pep Guardiola and his staff ahead of upcoming crucial games…



…and Erling’s fully expected to start at the Bernabéu on Wednesday against Real Madrid. pic.twitter.com/B72wUAQLCQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2026

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Josko Gvardiol Fractura tibial en la pierna derecha Descartado Incierta

Suspendidos del Manchester City

El Manchester City tampoco tiene futbolistas suspendidos para este encuentro.

No obstante, Nico O'Reilly y Savinho se encuentran apercibidos y, en caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderían el partido de vuelta de la serie.

