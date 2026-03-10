Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Manchester City

El club merengue ya casi no tiene lugar en la enfermería de cara al compromiso contra los Citizens
Sofia Lucena|
Matheus Nunes, Manchester City; Vinícius Jr, Real Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6
Matheus Nunes, Manchester City; Vinícius Jr, Real Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Diego Souto/GettyImages

El cruce entre el Real Madrid y el Manchester City es, sin lugar a dudas, uno de los duelos más esperados de la Champions League 2025/26. El problema, para los madridistas, es que el conjunto de Álvaro Arbeloa llega condicionado por una larga lista de bajas para el partido de ida. La alegría, para los citizens, es que el equipo de Pep Guardiola afronta el encuentro con una situación mucho más favorable.

A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de ambos equipos para este compromiso.

Lesionados del Real Madrid

La enfermería del Real Madrid es un listado repleto de nombres importantes. La baja más reciente es la de Álvaro Carreras, quien sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro.

A él se suma Kylian Mbappé, que continúa recuperándose de un esguince en la rodilla izquierda que lo mantiene fuera desde la derrota ante el Osasuna. Jude Bellingham también sigue en recuperación por una lesión en los isquiotibiales que podría dejarlo fuera hasta abril.

En defensa, el equipo blanco tampoco contará con Éder Militão ni David Alaba, ambos afectados por problemas musculares, mientras que Dani Ceballos arrastra una lesión en el sóleo. Por su parte, Rodrygo fue descartado para el resto de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Kylian Mbappé

Esguince de rodilla izquierda

Descartado

Incierta

Jude Bellingham

Lesión en el tendón de la corva

Descartado

Abril

Rodrygo

Rotura de ligamento cruzado y menisco

Descartado

Incierta

Dani Ceballos

Rotura en el sóleo de la pierna derecha

Descartado

13/4/2026

David Alaba

Lesión en la pantorrilla

Descartado

Incierta

Éder Militao

Lesión muscular en el bíceps femoral

Descartado

1/4/2026

Álvaro Carreras

Lesión muscular en la pantorrilla derecha

Descartado

Incierta

Suspendidos del Real Madrid

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido.

Lo que sí, hay futbolistas que deberán tener cuidado con las amonestaciones, ya que están apercibidos y podrían perderse el encuentro de vuelta si reciben una tarjeta. Entre ellos aparecen Vinícius Jr, Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni.

Lesionados del Manchester City

A diferencia del conjunto español, el City llega con muy pocos problemas físicos. El único jugador que no estará disponible es Josko Gvardiol, quien continúa recuperándose de una lesión.

En cambio, Erling Haaland regresaría a la convocatoria tras haber descansado en el último partido ante el Newcastle como parte de una gestión de cargas.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Josko Gvardiol

Fractura tibial en la pierna derecha

Descartado

Incierta

Suspendidos del Manchester City

El Manchester City tampoco tiene futbolistas suspendidos para este encuentro.

No obstante, Nico O'Reilly y Savinho se encuentran apercibidos y, en caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderían el partido de vuelta de la serie.

