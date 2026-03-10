Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Manchester City
El cruce entre el Real Madrid y el Manchester City es, sin lugar a dudas, uno de los duelos más esperados de la Champions League 2025/26. El problema, para los madridistas, es que el conjunto de Álvaro Arbeloa llega condicionado por una larga lista de bajas para el partido de ida. La alegría, para los citizens, es que el equipo de Pep Guardiola afronta el encuentro con una situación mucho más favorable.
A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de ambos equipos para este compromiso.
Lesionados del Real Madrid
La enfermería del Real Madrid es un listado repleto de nombres importantes. La baja más reciente es la de Álvaro Carreras, quien sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro.
A él se suma Kylian Mbappé, que continúa recuperándose de un esguince en la rodilla izquierda que lo mantiene fuera desde la derrota ante el Osasuna. Jude Bellingham también sigue en recuperación por una lesión en los isquiotibiales que podría dejarlo fuera hasta abril.
En defensa, el equipo blanco tampoco contará con Éder Militão ni David Alaba, ambos afectados por problemas musculares, mientras que Dani Ceballos arrastra una lesión en el sóleo. Por su parte, Rodrygo fue descartado para el resto de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Kylian Mbappé
Esguince de rodilla izquierda
Descartado
Incierta
Jude Bellingham
Lesión en el tendón de la corva
Descartado
Abril
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
Incierta
Dani Ceballos
Rotura en el sóleo de la pierna derecha
Descartado
13/4/2026
David Alaba
Lesión en la pantorrilla
Descartado
Incierta
Éder Militao
Lesión muscular en el bíceps femoral
Descartado
1/4/2026
Álvaro Carreras
Lesión muscular en la pantorrilla derecha
Descartado
Incierta
Suspendidos del Real Madrid
El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido.
Lo que sí, hay futbolistas que deberán tener cuidado con las amonestaciones, ya que están apercibidos y podrían perderse el encuentro de vuelta si reciben una tarjeta. Entre ellos aparecen Vinícius Jr, Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni.
Lesionados del Manchester City
A diferencia del conjunto español, el City llega con muy pocos problemas físicos. El único jugador que no estará disponible es Josko Gvardiol, quien continúa recuperándose de una lesión.
En cambio, Erling Haaland regresaría a la convocatoria tras haber descansado en el último partido ante el Newcastle como parte de una gestión de cargas.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Josko Gvardiol
Fractura tibial en la pierna derecha
Descartado
Incierta
Suspendidos del Manchester City
El Manchester City tampoco tiene futbolistas suspendidos para este encuentro.
No obstante, Nico O'Reilly y Savinho se encuentran apercibidos y, en caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderían el partido de vuelta de la serie.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.