Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano

El Real Madrid intentará seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga este domingo recibiendo al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, en lo que será el reencuentro con su gente tras lo que fue la victoria en El Clásico.

El Merengue no llega en la mejor de las formas, ya que además de haber caído en su visita a Liverpool el pasado martes tiene a varios futbolistas importantes de la defensa en la enfermería, algo que preocupa a Xabi Alonso y sus colaboradores de cara a lo que se viene.

Luego del encuentro con el Rayo se vendrá el parón por fecha FIFA y reanudarán la actividad oficial enfrentándose al Elche en Alicante.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados

El Real Madrid tiene hasta cinco jugadores en la enfermería: Dani Carvajal, Davi Alaba, Antonio Rüdiger, Franco Mastantuono y Aurélien Tchouaméni.

Daniel Carvajal of Real Madrid CF is seen during the La Liga... | SOPA Images/GettyImages

Dani Carvajal reapareció en 'El Clásico' tras su recuperación de la lesión en el sóleo durante el derbi en el Metropolitano, sin embargo, después del partido el club confirmó la recaída de su defensor y ahora fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución.

El Real Madrid no ha publicado el comunicado oficial sobre la situación de David Alaba, pero Melchor Ruíz reveló en El Partidazo de Cope que el jugador sufre una "sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha".

Por su parte, Antonio Rüdiger tiene previsto volver hasta principios de diciembre. El alemán sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda el 12 de septiembre en el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad, tendrá que esperar hasta finales de noviembre e inicios de diciembre para tener opciones de volver a jugar.

Franco Mastantuono sufre una lesión en el pubis y su regreso dependerá pura y exclusivamente de su evolución. Se espera que no viaje con la selección Argentina para jugar el amistoso con Angola.

Y por último, está Aurélien Tchouaméni, quien sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, según informaron desde el club. No se ha especificado el tiempo exacto de baja, pero se pierde con seguridad el partido del fin de semana en Vallecas.

Suspendidos

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Matt McNulty/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tiene a ningún futbolista con sanción disciplinaria.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP