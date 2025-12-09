Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse a Toluca

Disputar una final de la Liga MX no es cosa sencilla y más cuando ya se trae una carga de poco más de 20 partidos a cuestas. Es así que los Tigres de la UANL recibirán al Toluca en la ida del Apertura 2025 con al firme convicción de hacer valer su localía en el Estadio Universitario.

Los Felinos lograron cerrar el torneo regular de buena forma al recuperar a futbolistas de gran calidad como lo fue André-Pierre Gignac, un hombre que en esta liguilla se ha echado al equipo al hombre recuperando ese futbol al que todos nos tenía acostumbrados, a tal grado de dar una asistencia de taco en el partido pasado frente al Cruz Azul.

Ahora, ya con el trajín de estos enfrentamientos, viajes y cargas de trabajo, los dirigidos por Guido Pizarro podrían sufrir dos bajas por lesión, las cuales aparentemente no son de preocupación, pero podrían dejar a su plantel mermado de cara a la disputa del primer encuentro de la gran final.

Lesionados de Tigres para enfrentarse a Toluca

Los Felinos tuvieron un partido por demás ríspido frente al Cruz Azul en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX y de ahí surgió una lesión que apunta a no ser nada grave de Nicolás Ibáñez, quien este arranque de semana entrenó separado de sus compañero y podría perderse la ida frente al Toluca. También se ha especulado que Jesús Angulo podría estar fuera debido a molestias en al rodilla que le fue operada a principios de año.

Nicolás Ibáñez mantiene su proceso de recuperación en busca de que pueda estar para el juego de ida de la Final contra Toluca y de no lograrlo, estaría listo para la vuelta. — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) December 7, 2025

Sancionados de Tigres para enfrentarse a Toluca

En el rubro de las sanciones, los regiomontanos se han mantenido lejos de ser un equipo problemático ya que presentarán plantel completo para este partido a disputarse en el Volcán ya que no cuentan con futbolistas expulsados.

Hasta el momento los dirigidos por Guido Pizarro tienen nueve tarjetas amarillas obtenidos en sus cuatro partidos previos a esta gran final, siendo el defensor central Joaquim, quien más amonestaciones ha recibido, una frente a Tijuana y otra contra el Cruz Azul.

