Lesionados y suspendidos del Barcelona para el partido vs Olympiakos

El Barcelona se prepara para su siguiente desafío en la Champions League, donde recibirá al Olympiakos griego.

El técnico Hansi Flick respira aliviado con el regreso de tres futbolistas a la dinámica del grupo, lo que amplía sus variantes; sin embargo, la lista de bajas sigue siendo extensa y condiciona la planificación, especialmente con el crucial enfrentamiento ante el Real Madrid en el horizonte cercano.

El conjunto culé no presenta jugadores sancionados para este choque europeo, pero las lesiones continúan siendo el principal quebradero de cabeza en Can Barça.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

Barcelona vs Olympiakos: Hansi Flick recupera jugadores

La plantilla azulgrana recupera jugadores importantes que podrían sumar minutos ante el campeón griego.

Fermín López y Lamine Yamal : tras superar sus respectivas dolencias, ambos canteranos ya entrenan con normalidad y se espera su inclusión en la convocatoria. Con Yamal, afectado por una pubalgia, el plan es reintroducirlo progresivamente; este partido ante Olympiakos podría servir para darle rodaje pensando en El Clásico.

: tras superar sus respectivas dolencias, ambos canteranos ya entrenan con normalidad y se espera su inclusión en la convocatoria. Con Yamal, afectado por una pubalgia, el plan es reintroducirlo progresivamente; este partido ante Olympiakos podría servir para darle rodaje pensando en El Clásico. Ferran Torres: el extremo valenciano, que abandonó la concentración de España por precaución ante una sobrecarga, ha seguido un plan específico y está listo para ser considerado por Flick.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Jugadores lesionados del Barça vs Olympiakos

La situación de Raphinha es particular. Su recuperación de la lesión en el bíceps femoral ha sido más lenta de lo previsto, dejándolo prácticamente descartado para el último duelo liguero; sin embargo, el objetivo del club es que Raphinha pueda sumar minutos de juego contra Olympiakos.

Hansi Flick no podrá contar con varios jugadores importantes, incluyendo dos lesionados durante el último parón internacional.

Robert Lewandowski y Dani Olmo : Ambos están descartados no solo para este partido, sino también para El Clásico. El polaco sufre una rotura del bíceps femoral y el español una lesión en el gemelo; se espera su regreso para la primera quincena de noviembre.

: Ambos están descartados no solo para este partido, sino también para El Clásico. El polaco sufre una rotura del bíceps femoral y el español una lesión en el gemelo; se espera su regreso para la primera quincena de noviembre. Joan García : El portero sigue recuperándose y, aunque progresa, su vuelta aún tardará; El Clásico parece llegar demasiado pronto, por lo que está descartado ante Olympiakos.

: El portero sigue recuperándose y, aunque progresa, su vuelta aún tardará; El Clásico parece llegar demasiado pronto, por lo que está descartado ante Olympiakos. Gavi y Marc-André ter Stegen: Continúan con sus procesos de recuperación de larga duración. A Gavi se le espera en el tramo final de temporada (marzo/abril), mientras que el regreso del portero alemán no se contempla hasta 2026.

Jugadores suspendidos del Barça vs Olympiakos

En el frente disciplinario, el Barcelona no presenta bajas. El equipo no tiene jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas o expulsiones, por lo que Hansi Flick podrá disponer de todos sus futbolistas sanos.

