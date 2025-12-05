Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Tigres UANL

El Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Tigres UANL este sábado 6 de diciembre en la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el firme objetivo de tener un gran rendimiento para sellar el pase a la final desde el Estadio Universitario.

Sin embargo, el cuadro auriazul espera arruinar los planes de la Máquina Celeste y querrán darles la sorpresa en casa tras el juego de ida.

Recordemos que la Máquina Celeste rescató el empate 1-1 en la ida. Cabe mencionar que, los felinos llegan con ventaja a su campo, pues al empatar a domicilio, lo único que deben hacer para seguir avanzando es mantener el resultado, es decir, el empate global les otorga el boleto a la final, la igualdad o la victoria le da el boleto a la siguiente ronda.

A continuación, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este partido.

Lesionados de Cruz Azul para enfrentarse a Tigres UANL

Andrés Gudiño es el portero titular de Cruz Azul en la Liguilla por la lesión de Mier | Jam Media/GettyImages

El juvenil mediocampista mexicano Andrés Montaño fue una baja desde hace rato por su rotura de ligamento externo de la rodilla y se mantiene en recuperación con el objetivo de poder volver en algún punto del Clausura 2026.

Por otra parte, el portero titular Kevin Mier sufrió una fractura de tibia en la rodilla durante el partido de la última jornada ante Pumas UNAM originado de una entrada de Adalberto Carrasquilla y se espera su retorno entre seis y diez meses, por lo que su regreso sería hasta después de la Copa del Mundo 2026.

Suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Tigres UANL

Nicolás Larcamón sin suspendidos | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro regiomontano por motivos de sanción.

