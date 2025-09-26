Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Tijuana

Este domingo 28 de septiembre a las 21:05 horas de la Ciudad de México se llevará a cabo el encuentro entre el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente y el Club de Fútbol Cruz Azul correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Caliente.

El conjunto de los fronterizos llegará tras una dolorosa derrota a mitad de semana 1-0 ante Santos Laguna en Torreón, pero aun así siguen en zona de clasificación en la sexta posición de la tabla general con 16 puntos.

Por su parte, el cuadro cementero también fue sorprendido por uno de los peores equipos y empataron 2-2 ante Club Querétaro, pero de todos modos siguen con el liderato general con 24 unidades.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y suspendidos del cuadro celeste para su compromiso ante el cuadro tijuanense este fin de semana.

Lesionados y suspendidos de Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX

🤦‍♂️ ¡TODO LE SALIÓ MAL A CRUZ AZUL!



❌ Empate doloroso ante Querétaro 2-2



❌ Error de Kevin Mier que sufre un golazo de medio campo



❌ Expulsado Luka Romero



❌ Ángel Sepúlveda salió lastimado



❌ Perderán el liderato de la Liga MX, si gana hoy Monterrey ante Toluca pic.twitter.com/t3aWsbmaqx — Futbol Picante (@futpicante) September 25, 2025

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se encuentra como líder invicto del Torneo Apertura 2025 y después de 10 jornadas disputadas en el campeonato mexicano de Primera División ocupan la cima en solitario a solo dos puntos de distancia del vigente te campeón, Deportivo Toluca FC.

En cuanto al tema de sanciones, la Máquina Celeste no podrá contar con el juvenil Luka Romero que fue expulsado al 75'.

Y en el tema de lesionados, Willer Ditta y Ángel Sepúlveda, salieron tocados de un tobillo por lo que serán duda.

Más noticias sobre la Liga MX