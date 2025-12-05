Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentar a Cruz Azul

El Club Tigres UANL recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el objetivo de conseguir un resultado favorable y avanzar a la gran final.

Esto luego de que el encuentro de ida en Ciudad Universitaria terminara con empate a un tanto del delantero argentino Ángel Correa y el atacante uruguayo Gabriel Fernández vía penalti.

Este resultado favorece al cuadro auriazul que le alcanza con un empate para llegar a la final debido a su posición superior en la clasificación.

Por otra parte, si la Máquina Celeste consigue el triunfo serán ellos los que avancen a la gran final.

A continuación, les dejamos con la información sobre los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este partido.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Cruz Azul

Nicolás Ibáñez será duda por una molestia en la pierna | Azael Rodriguez/GettyImages

Las buenas noticias para el conjunto de San Nicolas de los Garza es que todo indica que nuevamente llegarán con plantel casi completo para la vuelta en 'El Volcán'.

Esto gracias a que el descanso de dos semanas previo al comienzo de la Liguilla les benefició para recuperar a varios de sus jugadores que presentaban molestias físicas y que tanto sufrieron a lo largo de la fase regular.

La única baja que presentaron en el juego de ida fue la del delantero Nicolás Ibáñez que presentó una molestia en la pierna y en las próximas horas se determinará si podrá jugar o no la vuelta.

Sebastián Córdova ya no es tomado en cuenta por el CT y sería baja a fin de año | Sergio Mejia/GettyImages

Por otra parte, la etapa de Sebastián Córdova con el club felino ha terminado. El futbolista acaba contrato a fin de mes y se sabe que no renovará. La directiva no insistió por él y dejará que el atacante sea agente libre en este invierno.

Por ese motivo lleva semanas trabajando por separado de la plantilla. También a dejado de estar dentro de las convocatorias de Guido Pizarro para los partidos.

Se habla del interés de muchos clubes por los servicios del plurifuncional enganche mexicano. Entre ellos Pachuca, León y Pumas.

Suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Cruz Azul

Guido Pizarro no tendrá jugadores sancionados para la vuelta | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por el estratega argentino Guido Pizarro no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro celeste por motivos de sanción.

