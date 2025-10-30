Lesionados y sancionados de América para enfrentarse al León
El Club América visitará al Club León en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y buscarán regresar a la senda del triunfo, luego de empatar a dos goles en su visita a la 'Perla del Pacífico'.
De esa manera, el cuadro capitalino quiere seguir compitiendo por el liderato general y buscan sumar de a tres unidades a falta de solamente dos jornadas más. Por su parte, el cuadro esmeralda es penúltimo lugar de la clasificación y han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.
A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto azulcrema para este partido.
Lesionados de América para enfrentarse a León
El conjunto de la Ciudad de México sigue batallando con las ausencias de muchos jugadores por lesión, esta semana según información del periodista León Lecanda de ESPN, el mediocampista español Álvaro Fidalgo podría tener precauciones y se ausentaría las últimas dos fechas del torneo regular para llegar al 100 por ciento a la Liguilla.
Al comienzo de la semana, varios jugadores no estuvieron presente en cancha, los casos de: Alejandro Zendejas, José Zúñiga, Isaías Violante, Henry Martín y Dagoberto Espinoza.
Dagoberto Espinoza es baja hasta el próximo año por su lesión de rodilla, mientras que, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, José Zúñiga y Henry Martín son casos de molestias musculares y todo dependerá de su evolución.
Suspendidos de América para enfrentarse a León
El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro morado por motivos de sanción.
Alejandro Zendejas es el único jugador que está condicionado con cuatro tarjetas amarillas y si llega a recibir una más en la fase regular será suspendido un partido.
