Lesionados y sancionados de América para enfrentarse al León

El Club América visitará al Club León en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y buscarán regresar a la senda del triunfo, luego de empatar a dos goles en su visita a la 'Perla del Pacífico'.

De esa manera, el cuadro capitalino quiere seguir compitiendo por el liderato general y buscan sumar de a tres unidades a falta de solamente dos jornadas más. Por su parte, el cuadro esmeralda es penúltimo lugar de la clasificación y han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto azulcrema para este partido.

Lesionados de América para enfrentarse a León

América 🦅



Álvaro Fidalgo trabaja con el resto del grupo en la práctica de este martes en Coapa.



Existe el plan para cuidarlo en las últimas dos fechas, aunque el jugador quiere estar. Veremos la decisión del cuerpo técnico en la recta final del torneo, con miras a la Liguilla. pic.twitter.com/u3FQF348iG — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) October 28, 2025

El conjunto de la Ciudad de México sigue batallando con las ausencias de muchos jugadores por lesión, esta semana según información del periodista León Lecanda de ESPN, el mediocampista español Álvaro Fidalgo podría tener precauciones y se ausentaría las últimas dos fechas del torneo regular para llegar al 100 por ciento a la Liguilla.

América 🦅



También entrenan al parejo Erick Sánchez, Allan Saint-Maximin y Alan Cervantes.



En la cancha, este martes no están:



Alejandro Zendejas

Henry Martín

Raúl Zúñiga

Isaías Violante@futpicante pic.twitter.com/CtKegPw3eW — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) October 28, 2025

Al comienzo de la semana, varios jugadores no estuvieron presente en cancha, los casos de: Alejandro Zendejas, José Zúñiga, Isaías Violante, Henry Martín y Dagoberto Espinoza.

Dagoberto Espinoza es baja hasta el próximo año por su lesión de rodilla, mientras que, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, José Zúñiga y Henry Martín son casos de molestias musculares y todo dependerá de su evolución.

Suspendidos de América para enfrentarse a León

André Jardine no tiene jugadores sancionados | Sergio Mejia/GettyImages

El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro morado por motivos de sanción.

Alejandro Zendejas es el único jugador que está condicionado con cuatro tarjetas amarillas y si llega a recibir una más en la fase regular será suspendido un partido.

