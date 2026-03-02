Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid

El FC Barcelona tiene una cita con la historia este martes 3 de marzo en el Spotify Camp Nou, esto cuando reciba al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, encuentro en el que caen cuatro por cero en el marcador global y que pinta para ser de alto impacto.

La situación no será nada sencilla para los blaugranas ya que su columna vertebral no logra recuperarse del todo y es que ahora se ha dado la lesión de Frenkie de Jong, quien venía siendo una pieza clave en el armado del equipo de Hansi Flick, participando en más de 35 partidos en lo que va en la temporada tanto en LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid

Los temas físicos siguen pasándole factura al Barcelona y es que apenas lograron recuperar a uno de sus mejores mediocampistas, Pedri y ahora se anunció la baja de Frenkie de Jong, quien acorde a un comunicado emitido por la institución, estará fuera de cinco a seis semanas por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Esta lesión llega en un momento clave para los de Hansi Flick, puesto que el Barça juega la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, donde buscará remontar un cuatro por cero frente al Atlético de Madrid. Posteriormente encarará la Champions League y también buscará mantenerse en la cima de LaLiga.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana.



Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. pic.twitter.com/pGGArUi1Ba — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2026

El último jugador en causar baja para este partido es Robert Lewandowski. El delantero polaco sufrió un traumatismo en el partido de LaLiga frente al VIllarreal y desde el club informaron que no estará en la vuelta de semifinales.

"El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid", dice el comunicado médico.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Gavi Artroscopia Descartado 26/03 Andreas Christensen Rotura de Ligamentos Descartado 30/04 Frenkie de Jong Lesión en el biceps Descartado 6/04 Robert Lewandowski Fractura ósea Descartado Desconocida

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid

En el rubro de los sancionados está Eric García, jugador que en la ida tuvo un partido para el olvido y es que apenas al minuto 6 del encuentro, marcó el primer gol del encuentro en su propia meta, esto con la complicidad de Joan García, quien no pudo quedarse con un pase del central y fue así que la pelota terminó dentro de su propio marco.

¡Eric García introdujo el balón en su propia portería para ponernos por delante en el marcador! pic.twitter.com/Lf3NnHzw9R — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2026

Ya en el segundo tiempo y con el marcador en contra, el mismo García cometió una falta sobre Álex Baena, quien punteó la pelota y ahí recibió una patada fuerte del defensor culé. En primera instancia esto se marcó con amarilla, pero tras la revisión del VAR, Juan Martínez decidió que era roja directa por juego brusco.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL ESPAÑOL