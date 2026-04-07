Lesionados y sancionados del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

Si de por sí la ida de los cuartos de final de la Champions League genera preocupación, las enfermerías del Barcelona y el Atlético de Madrid incrementan todavía más esa intranquilidad. Este miércoles se juega el segundo cruce de una seguidilla de tres partidos entre catalanes y madrileños y, en este caso, con una presión extra por tratarse del inicio de la fase eliminatoria.

Los dos equipos administraron cargas en el encuentro del fin de semana por LaLiga. El Colchonero apostó por una formación con varios suplentes y juveniles, y los culés regularon minutos en los jugadores más importantes. Let the games begin.

Lesionados del Barcelona

Raphinha, FC Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona sigue con una enfermería que no tiene respiro. A los que ya venían con problemas físicos, se les sumó Marc Bernal que sufrió un esguince de tobillo izquierdo en el partido contra el Colchonero por LaLiga el sábado y quedó prácticamente fuera de este compromiso. Su evolución marcará los tiempos de regreso.

Frenkie de Jong sigue con la recuperación de la lesión en el bíceps distal que arrastra desde finales de febrero. El neerlandés continúa trabajando de forma individual y no se sumó al grupo todavía, por lo que no estará disponible.

Andreas Christensen también sigue fuera por la rotura parcial del ligamento cruzado. El defensor está con su rehabilitación y apunta a volver en las próximas semanas.

Raphinha completa la lista de ausentes. El brasileño sufrió una lesión muscular durante uno de los amistosos de Brasil en la fecha FIFA y su regreso está previsto para mayo, con el Clásico como posible objetivo.

La buena noticia para Hansi Flick pasa por Ronald Araújo. El uruguayo terminó con una sobrecarga en el último partido, aunque ya entrenó con normalidad y estará disponible para el partido de la Champions.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marc Bernal Esguince de primer grado en el tobillo Descartado Mediados de abril Raphinha Bíceps femoral de la pierna derecha Descartado Incierta Frenkie de Jong Bíceps distal de la pierna derecha Descartado Mediados de abril Andreas Christensen Rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda Descartado Finales de abril

Suspendidos del Barcelona

El conjunto culé no tiene futbolistas suspendidos para este partido.

Lesionados del Atlético de Madrid

Marc Pubill, Atlético de Madrid | NurPhoto/GettyImages

El equipo de Diego Simeone llega condicionado en varias líneas para el partido de este miércoles. Marc Pubill arrastra una molestia en las costillas y no juega desde mediados de marzo. Ya volvió a trabajar en campo, aunque su presencia para el miércoles depende de su evolución física en estos días.

En el mediocampo, Pablo Barrios continúa con su proceso de recuperación luego de varias semanas afuera por problemas musculares. El español apunta a volver antes del cierre de la temporada, no precisamente para este partido.

Johnny Cardoso también se perfila afuera de la convocatoria. El estadounidense sigue sin estar al 100% desde su última lesión y el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo.

En cuanto a buenas noticias, Jan Oblak ya se reincorporó y puede volver a la titularidad, algo que le da un respiro a la seguidilla de lesiones en el Colchonero.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marc Pubill Golpe en las costillas En duda Incierta Johnny Cardoso Molestia en el muslo izquierdo Descartado Incierta Pablo Barrios Molestias en el muslo derecho Descartado Incierta

Suspendidos del Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco no presenta jugadores suspendidos para este encuentro y tendrá plantel completo en ese aspecto.

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