Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Celta de Vigo

Vuelve LaLiga y con ella la oportunidad de que el Barcelona siga estirando la ventaja en la cima. La jornada 33 se disputará antes que la 32 por una reorganización del calendario vinculada a la final de la Copa del Rey, lo que llevará a los culés a recibir al Celta de Vigo en una fecha poco habitual.

La modificación respondió a un acuerdo entre la RFEF y LaLiga para que la final entre elAtlético de Madrid y la Real Sociedad tenga protagonismo pleno. Más allá de los cambios, el equipo de Hansi Flick buscará sumar de a tres y consolidarse en el primer puesto a siete fechas del cierre.

El Celta, por su parte, atraviesa una campaña sólida que lo mantiene en el sexto lugar de la liga española, en puestos de la Europa League para la próxima temporada, aunque llega golpeado por su eliminación en ese torneo en la semana.

Lesionados del Barcelona

Marc Bernal, Barcelona | Image Photo Agency/GettyImages

Son tres los futbolistas culés que no estarán disponibles para el duelo ante el Celta de Vigo. Marc Bernal sufrió un esguince de tobillo izquierdo en el partido frente al Colchonero por LaLiga y su evolución marcará los tiempos de regreso.

Andreas Christensen también sigue fuera por una rotura parcial del ligamento cruzado. El defensor continúa con su rehabilitación y apunta a volver en las próximas semanas.

Y por último Raphinha completa la lista de ausentes. El brasileño padeció una lesión muscular durante la última fecha FIFA con la selección de Brasil y su regreso está previsto para mayo, con el Clásico como posible objetivo.

La buena noticia pasa por Frenkie de Jong, que ya dejó atrás la lesión en el bíceps distal que arrastraba desde finales de febrero y sumó minutos en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Raphinha Lesión en el muslo Descartado Incierta Marc Bernal Esguince de tobillo Descartado Incierta Andreas Christensen Rotura de ligamento cruzado Descatado Finales de abril

Suspendidos del Barcelona

No hay jugadores suspendidos en el Barça para este partido, por lo que Flick contará con la totalidad de su plantilla.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP